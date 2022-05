Los 20 países que hasta ahora han sido más propensos a la adopción de criptomonedas son economías de mercados emergentes y en desarrollo de Asia, América Latina y África Subsahariana precisó el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Entre estas 20 economías, sólo una pertenece a los mercados avanzados: Estados Unidos, mientras que las latinoamericanas identificadas son Argentina, Colombia y Brasil.

Expertos del FMI precisaron que el atractivo que generan los criptoactivos sobre los mercados emergentes es explicado por las condiciones macroeconómicas volátiles que les caracteriza, como la depreciación de la moneda y la alta inflación, así como la alta proporción de jóvenes en la población.

Cuando los países presentan alta inflación y volatilidad del tipo de cambio, tienen más incentivos para utilizar criptoactivos, especialmente monedas estables para reemplazar la moneda local como medio de cambio, reserva de valor o incluso unidad de cuenta”, resaltaron.

Al interior de una investigación titulada Capital Flow management measures in the digital age: Challenges of Crypto Assets, resaltaron que esto sugiere que los inversionistas utilizan los criptoactivos como instrumento de cobertura.

De acuerdo con el análisis, esta proclividad a explorar el manejo de activos digitales se conoce como “criptoización” y genera importantes riesgos macrofinancieros que deben identificarse.

Necesario, modernizar sistema de pagos

En una conferencia aparte sobre el sistema monetario internacional, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva sostuvo que resulta necesario modernizar el sistema internacional de pagos ante el riesgo de una fragmentación de bloques, resultado de la guerra en Ucrania.

En el citado evento, organizado por el Banco Nacional de Suiza, la funcionaria dijo que es importante adaptarse al nuevo contexto digital y asegurarse al mismo tiempo que el sistema de pagos sea estable, eficiente e inclusivo.

Estos dichos se sostienen en el citado documento del FMI, donde explican que los bancos centrales están explorando los pros y contras de emitir sus propias monedas digitales.

La recomendación del FMI es “para mantener el atractivo del dinero del banco central como la unidad de cuenta oficial y el último activo de liquidación en la era digital, deben seguir aplicando una política monetaria eficaz y fortalecer los marcos de política monetaria”.

Arbitraje proporcional a cotización de Bitcoin

En el análisis encontraron que las operaciones de arbitraje de los países suelen afectar el precio de cotización de activos como el Bitcoin. A menor intervención de las autoridades, suele cotizar a un precio más alto, lo que se confirma en mercados emergentes.

También detallan que los criptoactivos suelen utilizarse como vehículos para eludir los controles sobre las salidas de capital, de manera que el usuario intercambia dinero fiduciario local por un criptoactivo como el Bitcoin o una moneda estable denominada en una moneda de reserva extranjera.

Recibe a cambio plataformas criptográficas en dispositivos móviles u otros medios como cajeros automáticos y puede transferirse de forma transfronteriza hacia el extranjero. Para su manejo se requieren cuentas bancarias y conexiones electrónicas.

Pero el riesgo es la alta volatilidad de la cotización, que puede hacer que pierdan al hacer el cambio de criptomonedas a una divisa convencional.

ymorales@eleconomista.com.mx