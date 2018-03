El pasado viernes inició operaciones en México de manera formal el japonés Mizuho Bank, uno de los tres bancos más grandes del país asiático, que pertenece al Mizuho Financial Group, a su vez, uno de los conglomerados financieros más importantes del mundo, con oficinas en más de 30 países.

Desde el 18 de diciembre del 2015 había recibido aprobación por parte de la autoridad mexicana para operar, pero antes tuvo que cumplir otra serie de requisitos. Con esta nueva entidad suman 48 los bancos que operan en México y está pendiente iniciar otros tres.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) explicó que este nuevo banco se enfocará en atender las necesidades de las medianas y grandes empresas, a través de créditos comerciales y operaciones de captación, principalmente a compañías de origen japonés con presencia en México, pero también a firmas nacionales.

Su oficina matriz se ubica en la Ciudad de México, y de momento será su único centro de negocios.

En los últimos años se ha intensificado el interés de bancos asiáticos por operar en el mercado mexicano, en atención a la presencia aquí de empresas de esa región.

En el 2016 inició operaciones en México el Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), el más grande del mundo por número de activos. También están ya autorizados por la CNBV el Bank of China México y el coreano Shinhan Bank.

Fuentes refieren que sigue el interés de instituciones financieras extranjeras de llegar a México. Prueba de ello es que ya hay una solicitud formal del banco coreano Keb Hana.

Apenas se hizo la solicitud formal, y ahora se llevará todo el proceso correspondiente para determinar si se le otorga o no la autorización.