La compañía Grupo Mexicano de Seguros (GMX Seguros) quien es titular de la póliza del Seguro de Daños y Responsabilidad Civil del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), anunció que ya se encuentra trabajando con las autoridades del Metro para proceder con lo conducente en la atención al siniestro ocurrido en las instalaciones de la Línea 12 el pasado lunes 3 de mayo.

“Serán dichas autoridades las que deberán establecer los canales y conductos de comunicación para la atención de víctimas y sus familias”, informó este jueves GMX Seguros en un comunicado.

La aseguradora también anunció el pasado miércoles que ya inició con los trabajos de ajustes correspondientes para hacer la evaluación del caso donde perdieron la vida 25 personas.

“Conforme a los procedimientos habituales en materia de siniestros, en conjunto con nuestro asegurado, hemos iniciado los trabajos de ajuste correspondientes para hacer la evaluación del caso y con base a las condiciones de la póliza, proceder a la reparación de los daños que se dictaminen al respecto”, detalló el grupo asegurador.

La póliza, que ampara los daños a los bienes y a terceros, incluyendo a los pasajeros involucrados en el siniestro, explicó GMX está lista para responder de manera inmediata a la atención del siniestro una vez que los trabajos de ajuste finalicen.

Respecto a la póliza del metro, el gobierno de la Ciudad de México paga una prima mensual sin IVA por 24 millones 867,241.38 pesos.

La contratación del seguro integral forma parte del Programa Integral de Aseguramiento de Bienes Patrimoniales y de Personas del Gobierno de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021, en el cual se detalla que el monto adjudicado es por 298 millones 406,896.56 pesos, los cuales el gobierno de la capital destina al pago del seguro del metro de la CDMX.

Por su parte, la Asociación Mexicana de Seguros (AMIS) pidió ser cuidadosos y no crear expectativas respecto al proceso que GMX llevará para la indemnización de los daños causados en el siniestro.

De acuerdo con Juan Patricio Riveroll, vicepresidente de la AMIS, hasta el momento no cuentan con información de la póliza, las condiciones ni detalles respecto a la cobertura, amplitud o suma asegurada.

Realmente no podríamos y no quisiéramos aventurarnos a dar opiniones de ningún tipo porque no conocemos el caso particular”, enfatizó Riveroll.