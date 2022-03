Acapulco, Gro.- Luego de la disculpa pública que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador por adelantar la decisión de política monetaria, Irene Espinosa, subgobernadora del Banco de México (Banxico) aseguró que no hay ningún tipo de interferencia en las decisiones de la institución central.

Al término de la inauguración de la 85 Convención Bancaria, la subgobernadora aseguró que no existe incertidumbre sobre la autonomía de Banxico, y que la disculpa del presidente “es valiosa” al aceptar que fue una situación de desconocimiento.

“Dio un mensaje muy claro en el sentido de que había recibido información que no sabía que todavía no era pública. No hubo ningún tipo de interferencia, mucho menos en las decisiones del banco y creo que eso es lo más importante, asegurar que sigamos teniendo decisiones y posiciones independientes y autónomas”, dijo a medios de comunicación.

Durante su intervención en la Convención Bancaria, López Obrador se disculpó con la gobernadora del banco central, Victoria Rodríguez Ceja, por adelantarse y dar a conocer que Banxico aumentó su tasa de interés en 50 puntos base.

“Quiero ofrecer una disculpa a la gobernadora del Banco de México y a los subgobernadores porque recibí la información anoche de que habían tomado la decisión de incrementar la tasa a 6.5%, y pensé que ya se había hecho público, pero quiero decirles que reafirmo mi compromiso de respetar la autonomía del Banco de México”, declaró el presidente.

En este sentido, la subgobernadora Espinosa resaltó que no es un tema de regulación sobre la confidencialidad, sino de un desconocimiento de la información pública por parte del presidente.

“(Debe cuidar el presidente) de emitir opiniones en el momento adecuado, con información pública”, finalizó.

