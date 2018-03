La tasa de desempleo de Japón cayó en enero hasta 2.4% de la población activa, su mínimo desde abril de 1993, en un contexto de escasez de mano de obra, según datos publicados este viernes por el Gobierno.



Desde junio del 2017, el desempleo se situaba entre 2.7 y 2.8%, tras haber disminuido de forma regular en los meses anteriores.



Las condiciones de búsqueda de trabajo fueron muy positivas en enero, con 159 ofertas de empleo por cada 100 demandas, al igual que en diciembre, una relación que no se había alcanzado desde 1974.



La tercera economía mundial, que se diferencia de otros numerosos países industrializados por su baja tasa de desempleo, vive actualmente su periodo más extenso de expansión económica -ocho trimestres de crecimiento consecutivos- desde la burbuja inmobiliaria y financiera de finales de los años 1980.



Los analistas anticipan que esos buenos resultados continuarán en los primeros meses del 2018, en un contexto económico mundial favorable y gracias a la política monetaria expansiva del primer ministro Shinzo Abe, aplicada desde finales del 2012.



En el apartado negativo, el consumo de los hogares sigue aletargado y los salarios aumentan poco a pesar de las tensiones en el mercado laboral.



A consecuencia de ello, el archipiélago no ha logrado acabar de forma duradera con la deflación que perjudica su economía desde el estallido de la burbuja de los años 1980.



Los precios apenas aumentaron en 0.9% en enero respecto al mismo mes del año pasado, un resultado alejado del objetivo del Banco de Japón, que no logra recoger los frutos de su política expansiva.