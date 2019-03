Luego del inicio del esquema de Tandas del Bienestar, con el cual se otorgan créditos a la palabra a microempresarios, autoridades que coordinan dicho programa descartaron que éste genere un sobreendeudamiento a la población beneficiaria del mismo.

De acuerdo con Rocío Mejía Flores, coordinadora general de Tandas del Bienestar, dicho esquema, que depende de la Secretaría de Economía, tiene los controles para evitar un problema de sobreendeudamiento, pues en la etapa del censo se preguntó a los potenciales beneficiarios si cuentan con uno o más créditos con alguna entidad financiera y los resultados arrojaron que gran parte del universo censado no tiene ni siquiera acceso al sistema financiero formal.

“Nuestra estimación es que la mayoría (de potenciales beneficiarios) no tiene un crédito formal (...) es importante que con estos créditos que les damos no se sobreendeuden sino, al contrario, que salgan de algún problema económico que tengan”, explicó la funcionaria en la asamblea de la red de microfinancieras ProDesarrollo.

Mejía Flores detalló que el programa, que arrancó el sábado pasado, consiste en entregar, en una primera etapa, préstamos a la palabra de 6,000 pesos por persona, con los cuales se darán dos meses como periodo de gracia del pago y a partir del tercer mes los beneficiarios tendrán que depositar mensualmente 500 pesos, para que dicho financiamiento se liquide en un año.

“Tenemos una meta de colocar este año 500,000 tandas, pues tenemos un presupuesto de 3,000 millones de pesos (...) estuvimos haciendo el análisis sobre cómo incorporar a todas las personas que arrancan un negocio, pero que no han podido tener un apoyo, como un crédito, porque no han cumplido con una garantía o porque no han sido capaces de pagar una cantidad mínima mensual”, dijo la coordinadora general del esquema.

La funcionaria expuso que luego de demostrar buen comportamiento de pago, en una segunda etapa, los beneficiarios podrían acceder a préstamos de hasta 10,000 pesos como parte del mismo esquema y, en caso de cumplir con todos sus pagos a tiempo, éstos serían incluidos en un buró de integridad con el fin de que accedan a créditos de montos más grandes, pero que serían entregados por una entidad de microfinanzas.

“Con el buró de integridad, todas las personas que hicieron sus pagos a tiempo se incluyen en un listado para que salten a una microfinanciera con un crédito, por ejemplo, de 40,000 o 70,000 pesos, de manera formal”, destacó.

Se dispersarán con Banorte

Mejía Flores explicó que, en una primera etapa, los recursos de los créditos del esquema se dispersarán vía Banorte así como con los corresponsales de este banco, principalmente Oxxo y Telecomm, debido a que el próximo Banco del Bienestar, que todavía mantiene el nombre de Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), no está listo para la dispersión de dichos apoyos.

“El apoyo se da de manera directa con una tarjeta. Empezamos con Banorte, queríamos arrancar con Bansefi, la tirada es que todos los programas sociales en un futuro los bajemos por ahí, pero por ahora hicimos el convenio con Banorte, ahí se les está depositando a los beneficiarios los 6,000 pesos y se les crea una cuenta de banco, sin comisiones y sin costo”, comentó.

De acuerdo con la funcionaria de la Secretaría de Economía, a partir del censo realizado por la Secretaría de Bienestar, se tiene un universo de 4 millones de microempresarios que han solicitado el apoyo de este programa; sin embargo, enfatizó que sólo en este 2019 se atenderán a 500,000 beneficiarios.