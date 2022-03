La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), a cargo de Óscar Rosado Jiménez, se ha pronunciado públicamente sobre el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados sobre el crédito de nómina con cobranza delegada.

"Desde la presentación del dictamen en el Senado, hemos planteado consideraciones dirigidas a proteger los intereses de los trabajadores-usuarios de los créditos de nómina con cobranza delegada, que actualmente operan al margen de cualquier disposición", expuso la Condusef en un comunicado.

La publicación del documento se dio después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó el dictamen, avalado en la Cámara de Diputados y devuelto al Senado para su análisis y aprobación definitiva.

“No estoy de acuerdo con esa reforma, no creo que deba de embargar el salario de los trabajadores bajo ninguna circunstancia, el salario es sagrado y lo que permite el sustento de las familias y no se puede utilizar la nómina, apropiarse de la nómina del trabajador, ningún banco debe hacerlo y el gobierno no debe prestarse a hacerlo”, expresó el mandatario durante su gira por el estado de Veracruz.

La Condusef detalló que son varios puntos que se deben de tomar en cuenta para no transgredir los derechos laborales de las personas:

En primer lugar, señala que el dictamen es contrario al principio de progresividad establecido en el artículo 1° constitucional, por el cual se establece que los derechos no pueden limitarse, restringirse, eliminarse o desconocer de forma alguna en perjuicio de los ciudadanos. Además, transgrede derechos de las personas establecidos en la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado , así como criterios del Poder Judicial respecto a la protección del salario.

y la , así como criterios del Poder Judicial respecto a la protección del salario. Respecto a la libranza (acuerdo que faculta que su empleador pueda descontarle de su sueldo a favor del acreedor), la Condusef indicó que esta figura con carácter de irrevocable es una medida que limita totalmente la posibilidad de que los usuarios cambien de institución o tipo de crédito, si éste no resulta conveniente.

La Condusef destacó que el sobreendeudamiento al que ha estado expuesta una parte considerable de los empleados del sector público ha propiciado que un alto número de trabajadores perciban de su salario cantidades muy por debajo de su subsistencia, lo que genera un problema social.

También destacó el alto costo de este tipo de financiamientos para los trabajadores, específicamente que son otorgados por las sociedades financieras de objeto múltiple, los cuales "exceden las tasas de interés que por créditos de nómina o créditos personales ofrecen otros agentes del sistema financiero mexicano, por ejemplo, los bancos".

El organismo resaltó que las denominadas "nomineras" han otorgado créditos a los trabajadores cuyo riesgo crediticio es bajo, ya que la fuente de pago está garantizada a través del propio salario del trabajador, lo cual no justifica las altas tasas de interés.

Otro punto de riesgo para la Condusef es que el dictamen prevé obligaciones excesivas para los patrones, entre los que podrían ser el gobierno federal, estatal y municipal, para dar aviso respecto a la disposición de los recursos del crédito a los acreditados, lo que los convertiría prácticamente en depositario y obligados solidarios con todos los efectos legales correspondientes.

"La administración de la retención de la nómina y los enteros a la institución financiera se convierten en una carga para las áreas de recursos humanos de los patrones, sin posibilidad de realizar cobro alguno".

La Condusef destacó que es respetuosa de las decisiones del Poder Legislativo; sin embargo, es prudente señalar con claridad los inconvenientes y serías afectaciones a la economía de los trabajadores, de autorizarse un esquema que, si bien tiene la intención de regular, no lo hace de forma equitativa y salvaguardando el interés de los usuarios.

Este llamado se suma al rechazo que la Secretaría de Hacienda, por medio de su Unidad de Banca, Valores y Ahorro, realizó respecto al dictamen. "Se estaría beneficiando de forma desproporcionada e inequitativa, a las entidades financieras, en perjuicio de los trabajadores, quienes, a cambio de la irrevocabilidad de su consentimiento, no recibirían tasas razonables".

Contrario a estos rechazos, la Asociación Mexicana de Empresas de Nómina (Amden) indicó que dicho dictamen es pertinente pues da certeza tanto a las entidades financieras de este mercado, al mercado y, especialmente al usuario al facultar a la Condusef para tener una mayor vigilancia al respecto.

"Con esta reforma se gana porque se tiene un producto regulado, que está protegido por una ley, entonces, ganan los trabajadores porque se accede de una manera clara y transparente a un crédito y ganan los empleadores porque les ofrecen a sus trabajadores un buen crédito, es una prestación ordenada y formal", comentó a este medio Gustavo Martín del Campo, presidente de la Amden.

