La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso tres sanciones a Servicios Comerciales Oxxo, por un monto cercano a los 1.5 millones de pesos y derivado de faltas a la regulación financiera.

Cabe mencionar que Oxxo ofrece diferentes servicios financieros, tal es el caso de fungir como transmisor de dinero; además de que hoy es el principal corresponsal bancario del país.

En la publicación de sus sanciones, la CNBV detalló que impuso dos multas a Oxxo por 730,400 pesos cada una, dado que omitió dar cumplimiento a las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito Aplicables a los Transmisores de Dinero.

Una tercera sanción, ésta por 29,216 pesos, obedeció a que, de acuerdo con la CNBV, limita la entrega de los recursos al beneficiario designado y/o no se asegura de que los recursos sean depositados a cuentas a nombre del beneficiario designado.

En total, las sanciones impuestas a Servicios Comerciales Oxxo ascienden a un monto total de 1 millón 490 mil pesos.

No obstante, de acuerdo con el mismo órgano regulador, Oxxo aún no había cumplido con el pago de las sanciones impuestas el 18 de octubre, debido a que no se trataba todavía de una resolución firme, y por lo tanto era factible de ser impugnada.

Oxxo señaló que no ofrece declaraciones sobre procedimientos abiertos.