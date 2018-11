El Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) prestará sus sucursales para que los ahorradores de la sociedad financiera popular (sofipo) La Perseverancia del Valle Tehuacán puedan solicitar el pago del seguro de depósito, luego de que se anunciara la revocación de dicha entidad y el comienzo de su disolución y liquidación.

El pasado martes, en el Diario Oficial de la Federación se publicó la revocación de La Perseverancia del Valle Tehuacán y el aviso a los ahorradores para que realicen los trámites del pago del seguro de depósito, que los protege hasta por 25,000 Udis, alrededor de 153,000 pesos.

En el aviso a los ahorradores de dicha sofipo, se informó que se habilitarían 32 oficinas en 10 entidades del país para que los clientes puedan hacer dicho trámite del seguro de depósito, a pesar de que la financiera popular sólo contaba con nueve sucursales, la mayoría ubicadas en Puebla.

Sin embargo, fuentes del Bansefi informaron que, gracias a una reciente disposición, se permite que otras instituciones presten sus oficinas para que los ahorradores de una sofipo revocada puedan realizar ahí los trámites para el cobro del seguro de depósito correspondiente.

Condusef minimiza

El presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Mario Di Costanzo, minimizó la problemática que pudiera causar a los ahorradores de esta entidad, pues aseguró que ha sido un proceso ordenado debido a que “Bansefi compró la cartera de la sofipo y éste sería el encargado de pagar a los usuarios”, pero Bansefi aclaró a este medio que no adquirió la cartera.

“Hasta el día de hoy no hemos tenido problemas con usuarios que hayan manifestado que no les hayan pagado. Realmente quejas han sido una o dos que no se han continuado, estamos atentos por si algún usuario tuviera alguna queja pues fue un proceso bastante ordenado (...) Bansefi gestionará su cartera (de la sofipo) y en tanto ya le pagará a los usuarios”, acotó Di Costanzo.

A pesar de esto, Virgilio Andrade, director general del Bansefi, negó a este medio que este banco haya comprado cartera alguna y enfatizó que su ayuda sólo será para prestar sus oficinas y servicio para que los ahorradores de la financiera puedan tramitar su seguro de depósito para que el Fondo de Protección de las Sofipos (Prosofipo) les pague conforme a la normativa.

Al enterarse de la revocación de la sofipo, ahorradores expresaron su temor por perder sus ahorros, pues algunos aseguraron que tienen depositados montos superiores al límite del seguro de depósito, incluso hay personas que tienen cerca de 1 millón de pesos en esta entidad.

Tal es el caso de Francisco N, constructor y quien prefirió no mencionar su apellido, el cual aseguró tener más de 1 millón de pesos desde el 2015, pero que en noviembre pasado comenzaron los incumplimientos por parte de la sofipo.

“No hubo más pagos (de intereses) de la empresa que argumentó tener problemas de capital y espera recuperarse en enero, lo cual no ocurrió y me tenían a puras vueltas, situación por la que presenté mi demanda”, comentó el hoy afectado.

Jesús Esteban López, comerciante de oficio, indicó que tenía más de 100,000 pesos depositados y desde finales del 2017 dejaron de pagar los intereses, por lo que interpuso una demanda ante la Condusef y la Fiscalía General del estado.

De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), se estima que alrededor de 98% de los ahorradores, de un total de 8,263 ahorradores activos, está cubierto en su totalidad por el seguro de depósitos, mientras que el resto, cerca de 110, no tendrá que esperar a la liquidación de la entidad para poder recuperar algo más.

“La CNBV se ha coordinado con el Prosofipo, quien administra el seguro de depósito del sector, para que los ahorradores de La Perseverancia puedan recibir su pago de forma sencilla, accesible y ágil, tanto en las sucursales de la entidad como en algunas sucursales de Bansefi”, indicó el organismo.

En este contexto y de acuerdo con un documento emitido por el Prosofipo, del cual tiene copia este medio, se designó a Cuauhtémoc Hernández Nahle como el liquidador de esta entidad, por lo que será el encargado de concluir los compromisos de dicha financiera.