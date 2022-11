Banorte consigue patrocinio de la Selección mexicana

Carla Juan Chelala, directora general adjunta de mercadotecnia en Banorte, se emociona cuando habla del patrocinio de la Selección mexicana de futbol a días del comienzo del Mundial de Qatar 2022.

En México puede no gustar el futbol o no verlo, pero cuando juega la Selección mexicana, dice, todos nos unimos, todos queremos lo mismo y todos somos mexicanos.

El pretexto de la entrevista es el patrocinio de Banorte al representante de México en la

justa futbolera más importante del orbe. Carla, especialista en mercadotecnia, no duda en asegurar que llevar la campaña en la que participan en conjunto con la casaca mexicana ha sido su mayor reto en los 30 años que lleva dedicándose a promocionar y colocar marcas en el gusto de los consumidores.

Asegura que la marca es un reto, una de las propiedades que siempre te gustaría tener y Banorte busca ser un gran referente en los patrocinios, dice la directora general adjunta de mercadotecnia del banco.

Dice que el patrocinio no es solo llevar el nombre del banco en una camiseta de la selección, es un llevar todos los atributos a los clientes y ofertarle productos con los que se sienta satisfecho después de esos años de pandemia en la que la gente tuvo que acoplarse a una nueva realidad y se hizo de manera espectacular.

Una de las más grandes promociones fue a través de las tarjetas de nómina del banco, de las cuales una gran cantidad, más del 50% se cambiaron por el plástico con los colores de la selección nacional. Y eso, agrega, no es todo, también se está llevando a las tarjetas de crédito y en los dos se ofrecen promociones de la mano de los patrocinadores del juego de pelota.

“Todas las semanas sacamos un beneficio diferente y se ofrecen descuentos para la gente de nómina en restaurantes, en tiendas como Adidas y otros patrocinadores”, comenta en la video entrevista.

Recuerda que cuando tomaron el patrocinio del equipo de los mexicanos, se lanzó el nuevo logotipo de la Selección mexicana y se ofrecieron diversas promociones como playeras a los que incrementaran sus ahorros en las cuentas o sorteos para poder viajar a Qatar, entre otras cosas.

La experta no habla del costo del patrocinio, no da números, pero lo que sí responden es que: “es una propiedad, no la llamo cara, es una propiedad que si no sabes aprovechar es extremadamente cara”.

Y resalta: “nos dimos cuenta de que la gente empezaba a encontrar en este plástico que era mucho más que un plástico, porque está increíble traer el plástico de la selección en tu bolsa y a todo mundo da orgullo”.

Juan Chelala dice que el patrocinio de la Selección mexicana es hasta el 2026, año del Mundial de futbol en conjunto entre México, Estados Unidos y Canadá. A la experta en marcas no le preocupa que el representativo nacional no pase de la primera fase de eliminación en el mundial, que no llegue al esperado quinto partido, ya que la gente está con su selección más allá de unos partidos.

Es una marca propia de los mexicanos, reconoce que después de la justa futbolera, bajará la colocación de plásticos, pero la gente es fiel a la marca, se sigue poniendo la playera y se continuará la colocación de tarjetas.

Mientras llega el Mundial, dice que Banorte ya comenzó negociaciones con otras marcas con miras al 2023, asociándose “en algo fuerte con Sabritas” porque buscamos que crezcan los clientes para cuando llegue el Mundial a México.