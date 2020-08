Los bancos que no piensen en transformar sus servicios a un mundo digital personalizado para sus clientes, quedarán relegados a medida que nuevos actores sí personalicen esa información, afirmó Carlos Marmolejo, director de innovación de Santander México.

El open banking o banca abierta, trata de intercambiar información de los clientes -con su aprobación- entre instituciones, para generar una mayor competencia y ofrecerles una mejor experiencia. En México esta en una primera etapa de regulación.

Durante su participación en el webinar "Desafíos actuales del open banking" organizado por Prosa, el directivo de Santander México destacó que esto será un parteaguas en el sector financiero en la era digital, ya que será algo muy benéfico para el consumidor, pues habrá una competencia para ofrecer mejores servicios a los clientes.

“Tenemos que pensar de una manera diferente a como hoy estamos brindando servicio a nuestros clientes y eso es muy positivo para el sistema financiero. El hecho de que mi banco me conozca muy bien, lo que yo gano, lo que yo gasto, cómo lo gasto, pues puede mejorar muchísimo mi acceso a un mejor crédito y eso lo tenemos que hacer con más participantes en el mercado”, señaló.

Agregó que hay una gran oportunidad, sobre todo en América Latina, de poder incorporar con estas herramientas a más personas al sistema financiero, pero a uno todavía de mejor calidad.

Acelerar la regulación

Marmolejo mencionó que en México la regulación para este tema es obligatoria (en algunos países es voluntaria), y recordó que consta de tres etapas: la de datos abiertos, la de datos agregados y la de transaccionalidad, y hoy se está trabajando ya en la segunda. Sin embargo, comentó que la más importante es la de transaccionalidad.

¿Qué nos falta? acelerar este modelo regulatorio. Ojalá que tengamos ya pronto todas las piezas para poder empezar a ofrecer estos servicios, sin necesidad de tener burocracia”, enfatizó.

Comentó que hoy ya se trabaja entre bancos en algunos pilotos de datos agregados, pero insistió en que la parte más importante será la de transacciones.

Empresas tienen que ser reguladas

El director de innovación de Santander México, hizo énfasis en que las empresas que quieran participar en el open banking, tienen que ser reguladas.

“Yo no me imagino que una empresa no regulada tenga acceso a toda información de transacciones de mi banco. Nadie queremos eso, así que la regulación en todo esto, las fintech que participen en esto, tienen que estar reguladas y tienen que cumplir con ciertos estándares básicos, porque es nuestra información la que va a estar ahí”, puntualizó.

erp