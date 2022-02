La Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro (Consar) busca crear la figura de “Asesor Previsional” para sustituir a los agentes promotores, esta medida impactará a los 43,395 agentes promotores inscritos en el Sistema del Ahorro para el Retiro (SAR).

El anteproyecto que se encuentra en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) detalló que se dará un cambio en el régimen de remuneraciones en el cual se establece que las afores pagarán la comisión al agente por dos motivos: el registro de las cuentas individuales que efectúe y las aportaciones de Ahorro Voluntario que realice el trabajador.

Desde el punto de vista de agentes promotores consultados por este diario, la nueva medida es buena debido a que se busca un bien para el trabajador mediante la asesoría del agente previsional.

Sin embargo, el gobierno y las afores deben de trabajar en equipo y no dejar con toda la responsabilidad de promover el ahorro al Asesor Previsional, hoy agente promotor.

“Si un agente promotor no informa al trabajador, el trabajador tiene cero conocimientos. No sabe qué le pertenece y qué no (...) Falta que llegue más información por parte del gobierno y de las administradoras”, comentó Luis López, agente promotor con más de 10 años de experiencia.

En tanto, con esta modificación, los agentes promotores dejarán de cobrar comisión por el traspaso de cuentas. Ante ello, “todos los agentes estamos en la misma bolsa”, pero la autoridad tendría que identificar sólo a los agentes que realizan malas prácticas, consideró López.

“En el SAR hay agentes promotores buenos y malos, (entonces) los que se dedican hacer malas prácticas generan una competencia desleal ya que por hacer el traspaso tienen su comisión e inducen al ahorrador a cambiarse de afore sin tener alguna asesoría. Ven la venta y el beneficio económico”, comentó el entrevistado.

Agregó que es común ver anuncios en redes sociales, pero en particular Facebook, de promotores que ofrecen traspasos ofreciendo dinero o beneficios en especie. “Se ensucia el sistema por ciertos agentes promotores”.

De acuerdo con la Consar, al cierre del 2021 hubo 3.6 millones de traspasos por un monto total de 411,434 millones de pesos.

La afore no le ha dado detalles del anteproyecto

Los agentes promotores cotizan al IMSS, realizan declaraciones anuales de impuestos y algunos hasta tienen créditos del Infonavit.

“En el aspecto económico (la afore) no nos ha dado información. Nada más sabemos que habrá un cambio en el esquema de comisiones y nuestra comisión fuerte es el traspaso y es precisamente lo que quiere erradicar. Aquí están nuestras dudas y temores”, expuso López.

El cobro de comisión por traspasos es el “fuerte” porque el sueldo base que tienen los agentes promotores es el salario mínimo.

La Consar estima que los gastos por remuneraciones a los agentes promotores por parte de las afores oscilaron entre 2,830 y 3,870 millones de pesos del 2015 al 2021, lo que da un costo promedio de 3,340 millones de pesos.

santiago.renteria@eleconomista.mx