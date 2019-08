La aseguradora de origen francés AXA confía en México, pese al menor crecimiento económico que se ha presentado en estos primeros meses de la administración de Andrés Manuel López Obrador, indicó Daniel Bandle, director general de AXA México.

En entrevista, el directivo aseguró que la compañía demuestra su compromiso con el país, a través de la inversión que anunció el mes pasado de 120 millones de dólares para dar atención médica de primer nivel, además de la campaña publicitaria de Know You Can.

En julio, la aseguradora, en alianza con el grupo empresarial Keralty, anunció entrará por primera vez en México al negocio de atención médica de primer y segundo nivel, bajo un esquema de pago anual.

La alianza busca transformar la atención de salud privada en el país. La inversión de más de 100 millones de dólares se verá reflejada en la construcción de 50 centros de atención médica a nivel nacional para el 2024. Los costos por persona ascienden a 2,550 pesos anuales, con derecho de atención personalizada de manera ilimitada.

“También, nuestros resultados del primer semestre siguen estando por encima del mercado. Estamos demostrando que nuestros productos y servicios no se están viendo afectados”, declaró Daniel Bandle.

En el primer semestre del año, AXA tuvo un crecimiento en México de más de 12% en comparación con el mismo periodo del 2018, lo que le permitió incrementar su inversión en el país. Este resultado se traduce en más de 21,800 millones de pesos en primas, lo cual fue impulsado por el ramo de daños y gastos medios, los cuales crecieron 23 y 18%, respectivamente.

Ni la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) ni la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) han dado a conocer los resultados del sector al primer semestre.

Para el cierre del año, la aseguradora espera tener un crecimiento de dos dígitos, por arriba del mercado. De acuerdo con la AMIS, el sector asegurador crecerá alrededor de 3.38 por ciento.

El año pasado, AXA creció 8.9% anual, mientras que el sector en su totalidad creció 3.2 por ciento.

Atención a usuarios

Respecto a las quejas que están registradas en el portal de la Condusef, Daniel Bandle refirió que en AXA trabajan para atenderlas, analizarlas y encontrar las áreas de oportunidad.

“Nosotros tenemos diversas maneras de cómo medir si los clientes están satisfechos o no con nuestro servicio. Nosotros hacemos mediciones, preguntamos a nuestros clientes si están contentos o no, y lo publicamos en nuestro portal”, dijo.

De enero a marzo de este año, AXA sumó un total de 5,010 reclamaciones por parte de los usuarios, lo que representó 19.7% de las 25,435 quejas que se presentaron contra el sector, y se colocó en el primer lugar de quejas.

Explicó que el motivo del aumento de sus quejas fue por el cambio de metodología de la Condusef para evaluar a las aseguradoras este año, “pues ahora también muestra las inconformidades que atendemos de manera interna a través de nuestra Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)”.

“En el caso de AXA, durante el primer trimestre sólo 750 inconformidades fueron presentadas por los asegurados ante Condusef, el resto (85%) son atendidas por nuestra UNE. Esta cifra responde a que hemos implementado mayor rigor y transparencia en nuestro proceso de captación de las inconformidades de nuestros asegurados”.