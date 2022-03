Las personas que carezcan del esquema de vacunación contra Covid-19 y busquen asegurarse en gastos médicos mayores, tendrán un tope de 300,000 pesos en la atención a esta enfermedad, informó AXA México.

“Estamos convencidos que es lo que tenemos que hacer porque no sería justo que los que se vacunan financien las consecuencias económicas de los que no quieren hacerlo”, afirmó Daniel Bandle, director general de AXA México.

En entrevista a El Economista, explicó que en las pólizas de gastos médicos individuales, por medio del producto Flex plus de la empresa, se aplica un tope de 300,000 pesos de suma asegurada en atención de Covid-19 para personas que no estén vacunadas. “En el caso de asegurados nuevos no inmunizados sólo habrá 300,000 pesos si es que se enferman por Covid-19”.

En el caso de clientes corporativos, es decir, empresas que contratan seguros de gastos médicos para sus trabajadores, aplica lo mismo, pero es de manera voluntaria. Es decir, pueden contratar de manera voluntaria un endoso llamado “Gastos Médicos por Covid”.

Por medio de este endoso, si un asegurado cuenta con al menos una dosis de la vacuna su siniestro será cubierto de acuerdo con las condiciones generales de su contrato de seguro, pero si no tiene ninguna dosis, el siniestro tendrá un tope de 300,000 pesos de cobertura para el tratamiento de la enfermedad.

Para los corporativos que sí contraten el endoso, con la restricción en la suma asegurada para los no vacunados, el costo del contrato tendrá un descuento de hasta 7%, explicó Daniel Bandle.

“Ahora en México la vacuna es universal y gratuita así que no hay ninguna razón de que no funcione ese principio de solidaridad entre los asegurados”, enfatizó.

Caen ganancias pero ganan más clientes

En el 2021 las utilidades AXA cayeron 48% y cerraron en 1,185 millones de pesos, al mismo tiempo la compañía reportó un crecimiento de 10.8% en número de nuevos contratos, con un valor de 45,400 millones de pesos, destacó.

El 2021, un año bueno

A pesar de la disminución en las ganancias, para Daniel Bandle, el 2021 fue un año bueno para la empresa. “Dimos la cara, estuvimos para nuestros clientes asegurados en situaciones muy difíciles (…) Pagamos los siniestros que nos correspondió”.

El año pasado AXA atendió más de 7,000 casos de gastos médicos mayores por los cuales pagó cerca de 3,000 millones de pesos, mientras que en seguros de vida se pagaron 900 millones de pesos.

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros ha dicho que la pandemia ha sido el siniestro más caro de la historia para el sector.

“Grupo AXA está comprometido con México, buscamos seguir ganando participación y crecer por encima del mercado asegurando a más mexicanos”, puntualizó el representante de la empresa francesa en México.

