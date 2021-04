Conocemos bien sobre los retrocesos económicos derivados de la Primera y Segunda Guerra Mundial; de quiebras de gran magnitud como la Gran Depresión (1929 a 1932) o más recientemente de la crisis financiera del 2008-2009. Sin embargo, tal como afirma el Banco Mundial en su reporte de Perspectivas Económicas Mundiales, “el Covid-19 ha desencadenado una crisis mundial como ninguna otra”.

La existencia de vacunas nos hace ver una luz al final del túnel, pero la normalidad que antes conocíamos no llegará inmediatamente, no sólo por el desequilibrio con el que se están aplicando las vacunas en el mundo, sino porque tanto las personas como las empresas tienen que pasar por un proceso de reconstrucción y confianza antes de regresar a esa nueva normalidad.

El IBM Institute for Business Value (IBV) ha realizado estudios para entender los escenarios tanto personales (consumidor) como empresariales bajo este escenario. En febrero de este año encuestó a más de 15 mil adultos en nueve países; identificó que, si bien la mayoría de las personas confían en la seguridad y eficacia de la vacuna, una de cada tres no se siente segura.

Según este estudio publicado en el artículo An injection of hope la mayoría de los encuestados aseguró que los niveles de vacunación deberán superar el 70% de la población total para sentirse cómodos y volver a la rutina como era antes de la pandemia. No obstante, mundialmente esto podría suceder hasta el 2022.

Tal como afirma el estudio realizado por el IBV: “Para las empresas, eso significa que la batalla por la participación de mercado se ha vuelto más feroz, con compañías que luchan por trozos de un pastel más pequeño”. Por ello, los ejecutivos están cambiando sus prioridades, entendiendo que la transformación digital, así como la velocidad y flexibilidad de sus procesos, los puede mantener relevantes en un mercado altamente competido. El IBM Institute for Business Value identificó cinco situaciones que ofrecen nuevas perspectivas sobre el futuro del trabajo, la transformación digital, la transparencia y la sustentabilidad:

La transformación digital nunca se trató sólo de la tecnología. El Covid-19 creó un sentido de urgencia en torno a la transformación digital. El elemento humano es la clave del éxito. El estrés traumático ha secuestrado la estrategia corporativa. Los ejecutivos tienen la tarea de redefinir la visión de sus organizaciones. Algunos ganarán, otros perderán, pero pocos lo harán solos. La salud es la clave de la sustentabilidad.

Necesidad apremiante

La transición hacia la nueva normalidad necesita, más que nunca, del desarrollo tecnológico en todos sus ámbitos, sobre todo en las trincheras económicas, educativas y de salud. Requiere de la transformación de nuestra especie y de la manera en la que convivimos con nuestro entorno. Después de todo, el salto del género humano se dio de una combinación de mutaciones genéticas y de la conceptualización y manipulación de herramientas, pero ninguna de estas tuvo sentido sin su aplicación social.

* Gabriela Gaytan es Directora de Estrategia de Precios IBM Global