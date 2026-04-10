En zonas con estrés hídrico, 85% del gas que usaría fracking

El 85% del gas natural que podría ser explotado a través de la fracturación hidráulica (fracking) se encuentran en zonas de muy alto, alto o medio estrés hídrico, según datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

Hasta marzo de 2021, los recursos prospectivos en gas natural eran de alrededor de 141.5 billones de barriles, los cuales se ubicaban entre tres regiones principalmente: en Sabinas-Burro-Picachos, que se encuentra entre los estados de Nuevo León y Coahuila y en donde se ubican 47% de los recursos prospectivos.

En segundo lugar está la región de Burgos, la cual se posiciona entre Nuevo León y Tamaulipas, en donde se proyecta que está el 38% de lo estimado, mientras que en tercer lugar está Tampico-Misantla que tiene 15% del total y que se reparte entre los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí e Hidalgo.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Agua (Conagua) Coahuila y Nuevo León se encuentran en zonas denominadas como con alta estrés hídrico derivado de la sobreexplotación de los acuíferos. Tamaulipas y San Luis Potosí están catalogados, en su mayoría, con estrés medio, mientras que Hidalgo está considerado como de alto estrés.

Un análisis del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC del 2022 advertía ya de los problemas que trae consigo la fracturación hidráulica.

“La técnica de fracturamiento hidráulico está asociada a diversos impactos; como alta demanda de agua requerida para el proceso, contaminación de los acuíferos, contribución al calentamiento global, contaminación del suelo y atmósfera, afectación a la infraestructura carretera y habitacional, así como pérdida de la biodiversidad”, se precisó.

El mismo informe detalló que “los impactos anteriores, destaca el requerimiento de agua ya que en promedio se inyectan 100,000 y 130,000 barriles de este líquido durante la aplicación de la técnica de fracking. La extracción de agua por la fracturación hidráulica puede afectar a la cantidad y la calidad de los recursos de agua potable al cambiar el equilibrio entre la demanda de recursos hídricos locales y su disponibilidad, situación que se exacerba en zonas con un ato estrés hídrico”.

Experiencia mexicana

Hasta el tercer trimestre del 2021, la CNH tenía registrados al menos 15 pozos en los que se ha utilizado la fracturación hidráulica para extraer gas, todos creados entre 2010 y 2013.

Manuel Llano, director de CartoCrítica, organización que conforma la Alianza Mexicana contra el Fracking, junto a otras 70 organizaciones civiles, afirma que se tienen registros en México, en total de alrededor de 8,000 pozos en los que se extrae los cuales han sido fracturados unas 36,000 veces.

Llano explica que utilizar el fracking tradicional puede ser hasta cuatro veces más caro que la explotación de yacimientos con técnicas convencionales.

“La extracción no convencional apenas deja margen para que sea un poquito más rentable (…) cuando estamos hablando de fracking apenas salen tablas (…) un solo barril de petróleo puede llegar, al puro costo, entre 40 y 50 dólares su producción. Si a esto le aumentos que tienes que tratar el agua, eso significa que por barril de agua puede pasar hasta los 6 dólares el barril de agua tratada, simplemente son razones económicas porque no se ha usado algo distinto”, sostiene.

El INECC en su informe cita que un reporte de la Energy Information Administration (EIA) del gobierno estadounidense, de 2013, estimó que las reservas de gas en las cuencas de México ascenderían hasta 545 billones de pies cúbicos de gas, que equivalen a unos 93,965 millones de barriles. Sin embargo, no todo podría ser explotado ya que se estima a nivel global que en este tipo proyectos entre 10 y 15% de los recursos es recuperable.

Pemex, sin tecnología para fracturación

Pemex no tiene la tecnología requerida para explotar gas natural, admitió la presidenta Claudia Sheinbaum.

“No, y estamos viendo quién”, respondió a pregunta expresa sobre si la empresa pública del Estado mexicano responsable de la exploración de hidrocarburos tiene la nueva tecnología para explotar yacimientos del combustible.

Entre otros problemas para explotar gas con la técnica tradicional de fractura hidráulica o fracking, explicó, es que se utiliza mucha agua, que es contaminada con químicos y muy difícil de limpiar, por lo que se quiere usar nueva tecnología.

“Entonces, el fracking tradicional: entra un pozo y después inyecta agua con estos químicos para romper las piedras y que pueda salir el gas. Y luego, esa agua se inyecta más profundo que los acuíferos. Ese es el tradicional; ese, nosotros no queremos utilizarlo, porque puede tener problemas.

“Ahora hay nuevas tecnologías que utilizan incluso componentes biodegradables para romper las piedras y el agua se recicla”, afirmó. (Rolando Ramos)