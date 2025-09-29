Zoé Robledo presenta postulación de México como sede del Foro Mundial de Seguridad Social 2028

El director general del IMSS señaló que fue bien recibida la solicitud para albergar este encuentro internacional que se lleva a cabo cada tres años.

Destacó el aumento del Salario Mínimo y la implementación de la pensión universal para personas mayores de 65 años.

Resaltó diversas estrategias para ampliar la cobertura e inclusión laboral, como el programa de Salud Casa por Casa y el registro de Trabajadores de Plataformas Digitales.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, presentó en Malasia la postulación de México para organizar en el año 2028 el Foro Mundial de la Seguridad Social (WSSF), evento internacional que será de gran relevancia para América Latina.

“Empezaron ya las negociaciones y se habla mucho de lo que está pasando en nuestro país, no solamente por esta posibilidad de tener un foro mundial en tres años, sino también por los avances que hemos tenido en materia de seguridad social con la cuarta transformación”, indicó.

En el marco del WSSF 2025 que se realiza en Kuala Lumpur, Malasia, Zoé Robledo señaló que fue bien recibida la solicitud de México para albergar este encuentro internacional que se lleva a cabo cada tres años.

Durante la inauguración del foro en la capital de Malasia, el director general del IMSS expuso el proceso de transformación del sistema de seguridad social de México a partir del año 2018.

Zoé Robledo señaló que entre los logros económicos que impactan directamente a la seguridad social destacan el aumento al Salario Mínimo, que entre 2018 y 2024 se incrementó en un 135% en términos reales. El salario diario pasó de $88.36 pesos a $278 pesos sin generar inflación.

Además, la pensión universal para personas mayores de 65 es otro factor para fortalecer la seguridad social. Cada bimestre los beneficiarios reciben $6,200 pesos.

Recordó que en el 2021 se eliminó la subcontratación abusiva que eludía el reparto de utilidades y ello permitió migrar a 3 millones de trabajadores al Régimen Obligatorio del Seguro Social, lo que representa un impacto estimado de 21 mil millones de pesos para el IMSS.

Explicó que durante el mandato de la Presidenta Claudia Sheinbaum se ha puesto un énfasis especial en la ampliación de la cobertura y la inclusión laboral. Se trabaja en la construcción de un nuevo Sistema de Cuidados, donde la meta es construir mil Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), con una capacidad de 500 mil lugares para niñas y niños desde los 43 días hasta los 4 años.

Por otra parte, dijo que el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum implementó el programa de Salud Casa por Casa para adultos mayores, que consiste en que enfermeras

visitan los hogares de las personas para realizarles un chequeó preventivo de salud; la meta es cubrir 11 millones de hogares.

El director general del IMSS indicó que otra iniciativa fundamental para el gobierno de México en materia de salud es el programa preventivo Vive Saludable, Vive Feliz, que busca combatir el sobrepeso y la obesidad infantil mediante tamizajes de peso, talla, agudeza visual y salud bucal en escuelas primarias.

Por otra parte, Zoé Robledo expuso que desde 2023, la Ley del Seguro Social permite el aseguramiento voluntario para trabajadores por cuenta propia. Este programa registra ya a más de un millón de trabajadores independientes, sumando más de 800 mil beneficiarios, incluyendo 15 mil desde Estados Unidos.

En cuanto a Personas Trabajadoras del Hogar, refirió que se han asegurado 58 mil 180 trabajadoras del hogar bajo los cinco seguros del Régimen Obligatorio del IMSS, estableciendo la obligación de proteger a los trabajadores.

Explicó que recientemente se implementó en México el registro ante el IMSS de Trabajadores de Plataformas Digitales, un nuevo modelo operativo que requiere que las plataformas se registren como patrones y afilien a los empleados cuando superen el ingreso neto mínimo.

Dijo que hasta la fecha se han asegurado 1.3 millones de personas. De ellas, 130 mil superan el umbral del salario mínimo y gozan de cobertura completa.

Este evento internacional realizado en Malasia contó con la participación de más de mil 500 participantes de 130 países.