Yucatán refuerza soberanía digital con foro internacional

Presentan Foro Yucatán Ciberseguridad 2025.

Yucatán se pone a la vanguardia en protección digital con el primer Foro de Ciberseguridad 2025, que contará con la participación de empresas como Google, Intel, CheckPoint y universidades locales a través de talleres, conferencias, y competencias para fortalecer el talento humano y la soberanía digital.

Este evento será gratuito y se realizará el 8 y 9 de octubre en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. Con esta iniciativa, la entidad reafirma su liderazgo nacional en seguridad y da un paso hacia la modernidad, la defensa ante amenazas virtuales, la cultura de prevención y la formación de talento especializado en tecnologías de la información.

Organizado por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) estatal, y enmarcado en la visión del renacimiento maya que impulsa el gobernador Joaquín Díaz Mena, con el objetivo de que Yucatán sea el estado más ciberseguro de México, el Foro reunirá a más de 1,000 asistentes diarios para dialogar sobre los retos y oportunidades de la seguridad digital en México y el mundo.

“Yucatán es un referente nacional de seguridad, pero sabemos que los delitos no conocen fronteras. De hecho, México ocupa ya el segundo lugar en América Latina en el número de ciberataques, con más de 80,000 millones de intentos bloqueados tan solo en el año 2024. Estos números reflejan un reto enorme, preservar la seguridad de nuestro estado también en el mundo digital”, dijo Geovanna Campos Vázquez, secretaria de SECIHTI.

En la presentación del evento, estuvieron presentes Carlos Andrés Rebellón Villán, director de Asuntos Gubernamentales de México; Diego Flores Jiménez, titular del sector de la Industria electrónica y digital en la Secretaría de Economía; Emmanuel Cortez González, director general de Asuntos Internacionales y Miguel Hernández y López, country manager de CheckPoint.