Yucatán lleva su cultura, gastronomía y tradición a Los Pinos

El Gobernador Joaquín Díaz Mena inauguró la muestra cultural en el Complejo Cultural Los Pinos, resaltando la creatividad, la gastronomía y el talento de Yucatán.

Más de 70 expositores entre personas artesanas, cocineras y productoras exhiben su talento, tradición y la riqueza cultural de sus comunidades.

El Gobernador Joaquín Díaz Mena inauguró en el Complejo Cultural Los Pinos el festival “Yucatán en Los Pinos”, un encuentro que llevó hasta la capital del país la gastronomía, el arte, la música y las tradiciones del pueblo yucateco.

Durante la ceremonia de apertura, el mandatario afirmó que este evento representa una oportunidad para mostrar la riqueza cultural de la entidad y fortalecer el vínculo con miles de familias que radican en la Ciudad de México, reafirmando así el orgullo de un pueblo que mira hacia el futuro sin perder sus raíces.

“Yucatán está presente en el corazón de México. Llegamos hasta Los Pinos para compartir con miles de familias la riqueza de nuestra cultura, nuestras tradiciones y nuestra gente trabajadora”, anunció.

Por su parte, la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, indicó que este festival permite descubrir la memoria maya que convive con tradiciones vivas y creatividad contemporánea. Asimismo, recordó que Yucatán será el primer estado sede, fuera de la capital, del encuentro Original.

Al referirse al papel de la entidad en el escenario global, Curiel destacó: “Nos llevamos a Yucatán a Mondiacult, la reunión de ministros de cultura del mundo, para mostrar sus buenas prácticas y el aporte de sus comunidades a la visión internacional de México”.

En su mensaje, Díaz Mena reconoció el papel de las cocineras tradicionales, quienes prepararon platillos emblemáticos con un toque único. “Para hacer estos guisos tuvimos que traer la leña desde Yucatán, porque ellas dicen que no sabe igual si se cocina con otra leña”, comentó.

Agregó que esa autenticidad refleja la sabiduría de las abuelas y madres yucatecas, herencia viva que hoy se comparte en la capital. De igual manera, destacó el talento de artesanas y artesanos que transforman fibras, maderas, piedras e hilos en piezas únicas que narran la historia del pueblo yucateco.

La jornada incluyó presentaciones de la orquesta jaranera, el ballet folclórico juvenil y las voces de Maricarmen Pérez y de las hermanitas Pech, quienes hicieron vibrar al público con la trova yucateca. “Este programa artístico es una ventana para que la Ciudad de México conozca lo que somos”, afirmó el Gobernador.

El festival reúne a más de 70 personas expositoras, entre cocineras, artesanos y productores de diferentes municipios, quienes viajaron con entusiasmo para mostrar el patrimonio de sus comunidades, en un espacio que espera recibir más de 12 mil visitantes que podrán descubrir y redescubrir a Yucatán como un lugar lleno de vida y con mucho que aportar a México.

Díaz Mena agradeció el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. También reconoció el trabajo de la directora del Complejo Cultural Los Pinos, Elisa Lemus Cano, y la presencia de representantes de otros estados del país que participaron en el encuentro.

El Gobernador reafirmó que el Renacimiento Maya es el eje rector de su administración, una apuesta por enaltecer la lengua, el arte y la cosmovisión del pueblo maya. “Queremos que el pueblo maya viva sus mejores años durante nuestro gobierno, con bienestar para sus familias. Ir a Yucatán es encontrarse con una cultura milenaria, pero también con los mayas de hoy, orgullosos de su pasado”, señaló.

En esta muestra, las y los productores ofrecieron chiles xkatik, habanero, dulce y verde; recados, condimentos, sal de Celestún, miel y derivados, mermeladas, dulces tradicionales, cosméticos y salsas. Los artesanos exhibieron piezas elaboradas con fibras vegetales como coco, palma y henequén; textiles bordados a mano y en máquina de pedal; hamacas urdidas, guayaberas, joyería en semillas y filigrana, así como madera torneada. Cada producto refleja el talento local y la capacidad de transformar tradiciones en artículos con identidad y valor agregado.

Acompañaron al Gobernador el secretario de Fomento Turístico, Darío Flota Ocampo; el titular del Instituto Yucateco del Emprendedor (IYEM), Salvador Vitelli Macías; la secretaria de la Cultura y las Artes, Patricia Martín Briceño; y el representante del Gobierno de Yucatán en la Ciudad de México, Víctor José López Martínez.