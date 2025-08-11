Vinculan a proceso a posible asesino de Vásquez Reyna

Jareth Roberto “H” fue vinculado a proceso como probable responsable del homicidio de Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas, sucedido el pasado día 4 con una granada que impactó su camioneta de lujo.

Mediante comunicado de prensa, la FGR informó que logró la vinculación a proceso del detenido, a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor).

“Ya en audiencia, el Juez de Control determinó que la detención se realizó dentro de los parámetros de legalidad, por lo que además dictó en su contra auto de vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el Centro Federal de Reinserción Social No.1 Altiplano, además cuatro meses de investigación complementaria”, cita el comunicado oficial.

Jareth Roberto “H” fue detenido el pasado viernes en Reynosa, Tamaulipas, en flagrancia. La aprehensión se realizó con la ayuda de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal y de las Fuerzas Armadas nacionales.

De acuerdo con la información disponible, las autoridades obtuvieron los datos de investigación necesarios para identificar el vehículo en el que se transportaron algunos de los homicidas de Vásquez Reyna, entre ellos Jaret Roberto “H”, quien contaba con una orden de aprehensión federal.

El detenido fue localizado en un centro de rehabilitación, en Reynosa, donde se escondía; en el lugar le fueron aseguradas dos armas largas, cargadores, cartuchos, así como droga.

Miembro de “Los Metros”

Los datos hallados en su celular, aseguran las autoridades, permitieron establecer, con toda precisión, su participación directa en el homicidio del funcionario federal, como miembro del grupo delictivo “Los Metros”, facción del denominado “Cártel del Golfo”, uno de los principales responsables del huachicol fiscal en aquella zona del país.

Tras la judicialización del detenido, las investigaciones continuarán con el propósito de aprehender a los demás responsables.

Vásquez Reyna fue asesinado el día 4 del mes en curso en un violento ataque ocurrido en céntricas calles de Reynosa cuando viajaba solo a bordo de su camioneta color negro.

El hecho generó una fuerte movilización de autoridades federales y estatales que al llegar al lugar solamente pudieron confirmar la muerte del fiscal federal e iniciaron las investigaciones del caso para deslindar responsabilidades.