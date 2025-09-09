Vinculan a proceso a marinos ligados a red de huachicol fiscal en Tamaulipas

Manuel Roberto Farías Laguna, vicealmirante de la Secretaría de Marina (Semar), y otros nueve marinos, imputados por su posible participación en una red de delincuencia organizada dedicada al contrabando de hidrocarburos (el llamado huachicol fiscal), fueron vinculados a proceso judicial.

Tras más de 17 horas de audiencia, Mario Martínez Elizondo, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, vinculó a proceso a los detenidos y presentados ante la autoridad por la comisión del delito de delincuencia organizada.

El juez federal advirtió de “la existencia de una organización delictiva integrada por personas de la Marina, funcionarios, agentes aduanales y empresarios".

“No comparto la opinión de que tiene que acreditarse que todos y cada uno de los buques descargaron hidrocarburos ilegales, sino si existe o no un grupo delictivo. Los datos de prueba permiten suponer que probablemente se cometieron las conductas imputadas".

De acuerdo con la imputación, los marinos y exfuncionarios forman parte de una organización criminal que permitió descargar 31 buques de combustible bajo la modalidad de “huachicol fiscal" entre el 4 de abril de 2024 y el 19 de marzo del año en curso en las aduanas de Altamira y Tampico, Tamaulipas.

Entre los buques investigados se encuentra el Challenge Procyon, en el que fueron asegurados hace algunos meses 10 millones de litros de hidrocarburos importados por la empresa regiomontana Intanza.

Luego de la reclasificación judicial realizada por Martínez Elizondo, se redujo de seis a tres el número de implicados en delincuencia organizada en calidad de jefes de la organización criminal descubierta.

De los tres funcionarios vinculados bajo el referido delito, solamente está detenido Manuel Roberto Farías Laguna, mientras que su hermano Fernando y Miguel Ángel "N", presunto operador de ambos, están prófugos.

Los hermanos Farías Laguna son sobrinos políticos de Rafael Ojeda, secretario de Marina durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

rolando.ramos@eleconomista.mx