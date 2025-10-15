Va Velasco a Subsecretaría para América del Norte

El pleno de la Cámara de Senadores aprobó por 89 votos de Morena, PAN, PVEM, PT y MC, y 11 abstenciones del PRI, el dictamen por el que se ratifica la designación de Roberto Velasco Álvarez, como subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), quien rindió protesta legal de su cargo en el acto.

“Asumo con un gran sentido de responsabilidad este encargo y refrendo mi compromiso total por trabajar con todos los sectores de la sociedad, especialmente, con el Senado mexicano para asegurar una política exterior que tenga como objetivo esencial el bienestar de México.

“Indiqué que, como ha señalado la presidenta Claudia Sheinbaum, colaboraremos todos los días para continuar con la labor de que prevalezca una relación de amistad, coordinación y respeto con Estados Unidos y Canadá, siempre bajo los principios que mandata nuestra Constitución”, cita el mensaje que Velasco Álvarez publicó en su cuenta de la red social X.

Al fundamentar el dictamen, Alejandro Murat, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, destacó el trabajo que el funcionario venía desarrollando como titular de la Unidad para América del Norte, para implementar un modelo nuevo dentro de la relación bilateral entre México y Estados Unidos que permite tener una comisión de alto nivel en la frontera, que ya se estableció en McAllen para poder enfrentar este tipo de asuntos.

La designación realizada por la presidenta Sheinbaum, dijo, manda un mensaje también en temas de movilidad humana, retomando el gran ejemplo de la movilidad laboral que hay con Canadá desde hace más de 50 años.

“Por supuesto, será un anhelo y debe de poderse construir en algún momento esa movilidad humana también con Estados Unidos”.

Por el PAN, María de Jesús Díaz Marmolejo afirmó que la designación de Velasco Álvarez como subsecretario para América del Norte es un acto de formalidad jurídica porque se ha desempeñado como encargado de la Subsecretaría, y anteriormente como jefe de la misma área.

“Reconocemos su destacada participación y su idoneidad, su trayectoria profesional y las líneas estratégicas de acción de la subsecretaría bajo su mando. Su trayectoria lo hacen un candidato que cumple con los requisitos establecidos por la ley… Respecto de su plan de acción es de destacar los ejes estratégicos en los que se enfocarán las acciones para fortalecer tareas dirigidas a la promoción de la cooperación bilateral y trilateral con los Estados Unidos y Canadá.

En su turno, Luis Donaldo Colosio Rojas (MC) dijo que su partido confía en que la ratificación de Velasco Álvarez fortalecerá las capacidades de México para enfrentar los enormes retos con los vecinos del norte, “por lo que votaremos a favor del dictamen en discusión’’.