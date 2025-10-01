UAEH y sociedad hidalguense celebrarán la Autonomía Universitaria este 3 de octubre en Plaza Juárez

Pachuca de Soto, Hgo., 2 de octubre de 2025.– La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) y la sociedad hidalguense celebrarán este viernes 3 de octubre, a las 9:00 horas en la Plaza Juárez de Pachuca, un acto de unidad y reafirmación de principios en torno a la Autonomía Universitaria, derecho consagrado en el Artículo 3°, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza la libertad académica y el autogobierno de las instituciones públicas de educación superior.

La Autonomía Universitaria: garantía de libertad y calidad educativa

La autonomía universitaria permite a las instituciones definir sus planes y programas educativos, proteger la libertad de pensamiento y expresión, ejercer la investigación y la cátedra con independencia, así como administrar de manera responsable los recursos que les son entregados para cumplir con sus funciones sustantivas.

Este marco legal ha sido el pilar sobre el que la UAEH ha construido su prestigio y crecimiento, ampliando magistralmente su cobertura educativa, fortaleciendo su investigación y consolidando su proyección cultural.

Gracias a la autonomía, la UAEH ha podido mantener altos estándares académicos, internacionalizar su oferta educativa y atender con responsabilidad social las necesidades de la comunidad hidalguense, formando profesionistas y personas comprometidas con el desarrollo del país.

La defensa de la Autonomía Universitaria: un precedente histórico

El 5 de octubre de 2017, por iniciativa del entonces gobernador Omar Fayad Meneses, el Congreso del Estado aprobó el Decreto 228, mediante el cual se pretendía establecer una “contraloría gubernamental” dentro de la estructura universitaria, vulnerando con ello la autonomía de la UAEH. Esto constituyó un acto arbitrario e intervencionista que atentaba contra el autogobierno y la libertad académica.

La respuesta de la Universidad no se hizo esperar y fue ejemplar: respaldada por estudiantes, académicos, trabajadores y por amplios sectores de la sociedad hidalguense y académica nacional, la UAEH impugnó el decreto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que finalmente lo derogó.

Este fallo sentó un precedente histórico para la educación superior en México: demostró que la autonomía universitaria puede y debe defenderse legalmente, y se convirtió en una referencia obligada para otras instituciones del país que han enfrentado intentos de intervención externa en su vida académica y administrativa. La defensa de la UAEH ha sido citada como ejemplo por universidades que hoy luchan por mantener intacta su independencia.

Una conmemoración para reafirmar identidad y unidad

La celebración de este 3 de octubre no es solo un acto simbólico; representa la oportunidad de reconocer el valor de la autonomía en la construcción del presente y futuro de la Universidad. En el corazón social de la entidad, en la Plaza Juárez, estudiantes, académicos, trabajadores y ciudadanía en general refrendarán su compromiso con los principios de libertad académica, autogobierno y responsabilidad social que distinguen a la UAEH.

Con actividades culturales, académicas y un ambiente de unidad, esta conmemoración busca recordar que la autonomía no es un privilegio, sino un derecho conquistado y defendido, que garantiza la calidad educativa y la pluralidad de pensamiento en beneficio de Hidalgo y de México.