A tres años de la transformación, Américo rinde mensaje al pueblo de Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya acompañado de la doctora María de Villarreal, presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, arribó al Teatro Amalia González Caballero de Castillo Ledón, de esta ciudad capital, para dar su mensaje al cumplirse hoy tres años de la transformación.

Durante este ejercicio de diálogo con el pueblo de Tamaulipas, el mandatario, dará un recuento de los compromisos cumplidos, a la mitad del camino del inicio de su administración, ante representantes de sectores productivos de la entidad, las y los legisladores estatales y federales, dirigentes empresariales, mandos de las Fuerzas Armadas, alcaldesas y alcaldes, funcionarios estatales y federales, así como los titulares de los Poderes Legislativo y Judicial de Tamaulipas.