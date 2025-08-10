“Tijuana es prioridad en la estrategia nacional de seguridad y no vamos a fallar”: Ismael Burgueño

Bajo el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, en Tijuana se integra a la ciudadanía en la estrategia de seguridad.

Se instalarán 183 Comités Ciudadanos en las nueve delegaciones municipales y se realizarán evaluaciones mensuales para reforzar la proximidad y atender directamente las necesidades comunitarias.

Tijuana, Baja California, 11 de agosto de 2025.- El presidente municipal, Ismael Burgueño Ruiz encabezó el inicio de la subestrategia de proximidad y prevención del delito como parte del Plan Estratégico Tijuana Segura, un modelo integral que combina tecnología, operativos coordinados y participación ciudadana para fortalecer la confianza en la Policía Municipal y atender de manera directa las necesidades de la comunidad.

El alcalde activó el primer Comité de Seguridad Ciudadana en la Delegación Centro, de un total de 183 que se instalarán en las nueve delegaciones, donde subrayó que su funcionamiento se basa en la comunicación permanente con los tijuanenses.

“La seguridad se construye escuchando a la gente y trabajando de la mano con todos los niveles de gobierno; aquí nadie está solo en esta tarea”, puntualizó Burgueño.

La estrategia Tijuana Segura contempla reuniones mensuales de evaluación, participación activa de fuerzas armadas y autoridades estatales, así como el uso de planteles educativos como sedes de actividades de proximidad.

Además, refuerza la presencia policial con 431 nuevas patrullas, la ampliación del sistema de videovigilancia a más de seis mil cámaras y la capacitación constante de los elementos para garantizar un servicio profesional y humano.

Burgueño Ruiz reafirma que la seguridad es una tarea en coordinación total con los tres órdenes de gobierno.

Bajo el liderazgo de la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo y en estrecha colaboración con la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, Tijuana está plenamente integrada a la estrategia de seguridad nacional, sumando esfuerzos para atender las causas de la violencia, fortalecer la proximidad con la ciudadanía y garantizar entornos seguros.

“Tijuana es una prioridad en la estrategia de seguridad nacional y no vamos a fallar”, puntualizó el primer edil.

Durante el acto, el alcalde instruyó a los mandos policiales atender de manera oportuna las demandas ciudadanas y aplicar mano dura contra quienes infrinjan la ley, advirtiendo que cualquier funcionario que incumpla será removido de su cargo.

“La seguridad no se impone; se construye con justicia, con dignidad y con la participación de todos. Quien no entienda esta visión, no tiene cabida en este gobierno”, concluyó.