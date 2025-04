Se tambalea la alianza entre Morena y PT

El líder parlamentario de PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval Flores, aseguró que la relación de su partido con Morena se mantiene congelada debido a la soberbia que prevalece en toda la estructura del partido guinda.

"En este momento la relación con Morena está digamos, un poco fría, congelada ahí porque, en la elección que viene hay dos elecciones locales, en Durango y en Veracruz. En el caso de Durango vamos juntos en coalición los tres partidos que venimos trabajando juntos: Morena, PT, Verde y en el caso de Veracruz va solo el PT, y van Morena y Verde juntos, yo sigo sosteniendo que el tema de soberbia en la dirigencia de Morena prevalece”, expresó.

Incluso, el diputado ahondó en el tema al señalar que este distanciamiento se debe a que “se ve con mucha claridad” que aparte de esa soberbia no es sólo en los grandes liderazgos, sino en todo los integrantes de la agrupación.

“Yo no digo solo en la dirigencia de Morena, digo soberbia en Morena y es de todos hasta el liderazgo más pequeño, cuanto tú dialogas con ellos o los gobernadores que se sienten dueños de los estados", dijo.

Comicios del 2027

Ante esto, el líder petista adelantó que su partido no ve problema en ir solo en las elecciones intermedias del 2027.

“Nosotros no tenemos problemas en caminar solos, nosotros acuérdense que ponemos siempre en prioridad el proyecto, el pueblo, nuestro lema es unidad nacional todo el poder al pueblo”, añadió el michoacano.

No sin antes advertir que "esta actitud de soberbia es un problema que puede terminar en una ruta equivocada, ya vimos lo que le pasó al PRD. Si se quiere mantener la ruta de la transformación auténtica se requiere mucha consistencia ideológica y política, yo no sé si ya la Presidenta mandó la carta a Morena, creo que eso va a ayudar a poner un poco de orden”.

Por su parte y luego de estas declaraciones, el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, sostuvo que el PT siguen siendo aliados indispensables de su partido y no es conveniente que haya distanciamiento.

“Para mí es un aliado indispensable, no conviene enfriar o congelar relaciones con ellos, no, no conviene, hay que servir y ayudar”, expresó.