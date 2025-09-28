En Tabasco, Mario Delgado anuncia que la Beca Rita Cetina será la más amplia en la historia del país

Supervisó las obras en la escuela primaria Tomas Garrido Canabal; entregó la primera etapa de construcción del Colegio de Bachilleres de Tabasco número 52; inauguró los edificios E, F, I, así como la remodelación general del Colegio de Bachilleres de Tabasco número 3

Además, encabezó el inicio de obra de la escuela secundaria estatal 27 de Febrero, más la entrega de certeza jurídica para 77 planteles educativos

El trabajo conjunto con el gobierno federal permite avanzar con paso firme en la modernización y transformación del sistema educativo en la entidad: Javier May Rodríguez

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, destacó que en el primer año de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se garantizó la Beca Universal Rita Cetina para Educación Básica a más de 5.6 millones de estudiantes de secundarias públicas

Durante su visita de supervisión de obras en la Escuela Primaria Tomás Garrido Canabal, ubicada en el Ejido Dos Montes, municipio de Centro, en Tabasco, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, anunció que, por instrucciones de la Presidenta de México, a partir de 2026 todas y todos los estudiantes de escuelas primarias públicas contarán con la Beca Universal Rita Cetina.

Acompañado del gobernador del estado, Javier May Rodríguez, destacó que esta medida beneficiará a más de 12 millones de niñas y niños en todo el país y permitirá alcanzar a más de 21 millones de beneficiarios de las Becas para el Bienestar.

Ambos llevaron a cabo una agenda que incluyó la supervisión de obra en la escuela primaria Tomas Garrido Canabal; entrega primera etapa de construcción del Colegio de Bachilleres de Tabasco número 52; inauguración de los edificios E, F, I, así como la remodelación general del Colegio de Bachilleres de Tabasco número 3, además de la inauguración de la construcción de la escuela secundaria estatal 27 de Febrero, más la entrega de certeza jurídica para 77 planteles educativos.

Sobre las becas añadió que “estas becas tienen un propósito muy claro: que ningún niño, niña o joven abandone sus estudios por falta de recursos económicos. La educación es un derecho, no un privilegio, y nuestro deber es garantizar igualdad de oportunidades educativas en todo México. Ese es el compromiso de la Cuarta Transformación”, afirmó el titular de la SEP.

Asimismo, informó que el programa La Escuela es Nuestra (NEM) avanza con fuerza en Tabasco, donde por primera vez beneficia al nivel medio superior, con 116 preparatorias, además de 1,590 escuelas de educación básica, con una inversión de 545 millones de pesos.

Reiteró que actualmente en la entidad más de 346 mil alumnas y alumnos de secundaria, 103 mil estudiantes de preparatoria y 17 mil de educación superior reciben una beca educativa.

Además, anunció la ampliación del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 54, reafirmando el compromiso del Gobierno de México de respaldar a esta generación de jóvenes para que hagan realidad sus sueños a través de la educación.

El gobernador de la entidad, Javier May Rodríguez, destacó que la estrecha coordinación entre los gobiernos estatal y federal, encabezado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, permite avanzar con paso firme en la modernización y transformación del sistema educativo en la entidad.

Comentó que su administración destina este año más de 540 millones de pesos a infraestructura educativa, con el propósito de garantizar el derecho a la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.