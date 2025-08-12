Suman 81 connacionales retenidos en Florida

Hasta ayer 11 de agosto, había al menos 81 mexicanos recluidos en Alcatraz de los Caimanes (Alligator Alcatraz), centro de detención de migrantes en Florida, Estados Unidos, reconocido por sus violaciones a derechos humanos.

En su conferencia matutina habitual, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum informó que el Consulado Mexicano en EU ha mantenido contacto con los connacionales recluidos.

“Al 11 de agosto, el Consulado de México en Miami ha entrevistado a 81 mexicanos internados: 31 connacionales, hasta el 5 de agosto; 39, el 29 de julio; y 11, el 23 de julio.

“Todos ellos están en comunicación con el Consulado de México en Miami. Ahí está nuestro compañero exgobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, está permanentemente yendo a este lugar a ver qué necesitan los mexicanos que están recluidos”, dijo.

Sheinbaum ahondó que su gobierno ha buscado negociar con su contraparte estadounidense la facilidad para la deportación, aunque no todos los mexicanos retenidos lo desean.

“A nivel diplomático estamos trabajando permanentemente para que permanezcan ahí el menor número de días y que, si ellos así lo deciden, porque hay personas que quieren hacer un juicio en los Estados Unidos, entonces no quieren la deportación inmediata; pero aquellos que lo quieran hacer de inmediato nosotros les damos todo el apoyo, además, evidentemente, del apoyo jurídico que tiene que hacerse de parte de los Consulados”, comentó.

Violaciones a derechos

Cuestionada sobre si han detectado violaciones a derechos humanos en este centro de detención, la mandataria negó tener reportes.

“Hasta ahora, no hay reportes. Se está en permanente comunicación.

Evidentemente, no estamos de acuerdo con este tipo de lugares de reclusión. Son estatales además, no son federales, son del estado de Florida. De ahí a veces tienen que pasar a un lugar de reclusión federal para, de ahí, si es la decisión del gobierno de Estados Unidos, si no hay un juicio de por medio, sean repatriados, sean deportados a México. Y estamos en comunicación permanente”, sostuvo.

Medios estadounidenses han reportado los abusos cometidos contra los migrantes, así como organizaciones civiles, entre los que se encuentran maltratos, hacinamiento y condiciones insalubres para las personas detenidas.