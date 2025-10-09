Sinaloa se posiciona como la segunda entidad en el país con mayor crecimiento en empleo formal

De acuerdo a datos del IMSS, en septiembre, Sinaloa alcanzó 594,545 empleos formales, con un incremento mensual de 15,540 empleos

“Muestra una recuperación importante el empleo formal en Sinaloa y habla del crecimiento en el estado”, expresó Velarde Cárdenas, titular de Economía local

Culiacán, Sinaloa, 09 de octubre de 2025.- Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Sinaloa cerró septiembre de 2025 con 594,545 puestos de trabajo registrados, con un incremento mensual de 15,540 empleos, lo que lo posiciona como el segundo estado con mayor crecimiento mensual, informó el secretario de Economía de Sinaloa, Ricardo Velarde Cárdenas.

En términos anuales, de septiembre de 2024 a septiembre de 2025, Sinaloa sumó 3,007 empleos, ocupando el décimo lugar a nivel nacional y superando una tendencia de siete meses consecutivos a la baja.

“Es un dato muy positivo para el estado, ya que de venir siete meses a la baja ya muestra una recuperación importante el empleo formal en Sinaloa y habla del crecimiento en el estado”, expresó Velarde Cárdenas.

El sector comercio fue el principal motor del crecimiento, con un aumento de 12,123 empleos respecto al año pasado, seguido de otros sectores que mantienen un aporte constante al mercado laboral local.

Estos resultados reflejan que Sinaloa consolida una recuperación gradual del empleo formal y muestra signos de estabilidad en su economía local.