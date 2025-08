Sheinbaum reitera rechazo a la pena de muerte y celebra sentencia de EU por tráfico de armas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró la postura del país contra la pena de muerte, al preguntarle sobre la decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos de no solicitar la pena capital contra tres líderes del narcotráfico mexicano, entre ellos Ismael “El Mayo” Zambada, Rafael Caro Quintero y Jesús Vicente Zambada.

“Nosotros estamos en contra de la pena de muerte, no importa el delito. No es algo con lo que coincidimos, es parte de la política del Estado mexicano, no de una opinión personal”, afirmó la primera mandataria mexicana este miércoles.

Añadió que los tratados de extradición firmados por México establecen claramente que no puede haber pena de muerte para personas entregadas a otro país, lo cual ha sido una cláusula constante en la relación bilateral.

Por otro lado, señaló que no existe información oficial sobre un supuesto acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y los narcotraficantes, como el que se presume ocurrió en el caso de Ovidio Guzmán, extraditado en septiembre de 2023. “No sabemos qué acuerdo haya, no es público y ninguno de nosotros tiene información sobre eso”, dijo.

Celebra sentencia por tráfico de armas

En otro tema, Sheinbaum Pardo celebró como un “buen indicador” la reciente sentencia dictada en Estados Unidos contra seis personas acusadas de traficar armas de alto poder hacia México, en lo que calificó como una señal positiva del compromiso compartido para enfrentar el crimen trasnacional.

La jefa del Estado subrayó que el tráfico ilegal de armas es una preocupación constante en las conversaciones diplomáticas con Washington, especialmente porque muchas de esas armas terminan en manos del crimen organizado en México.