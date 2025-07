Sheinbaum confirma que ya presentó demanda por difamación contra abogado de Ovidio Guzmán

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este martes 15 de julio que su gobierno ya presentó una demanda por difamación en contra de Jeffrey Lichtman, abogado del narcotraficante Ovidio Guzmán, “El Ratón”.

La denuncia fue interpuesta por la Consejería Jurídica de la Presidencia, luego de que el litigante acusó públicamente a la mandataria de actuar como “brazo de relaciones públicas de una organización narcotraficante”.

“Se requiere autoridad moral y política para gobernar México, y estar a la altura de nuestro pueblo. Por mí habla mi historia. Lo segundo es que ya se puso la demanda, la Consejería Jurídica”, declaró Sheinbaum durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

Al ser cuestionada sobre el proceso legal, la presidenta fue tajante: “Ya se lo dejo a la Consejería Jurídica. No es tema, la verdad. Para mí ya no es tema”.

Acusaciones “inadmisibles”

Las declaraciones de Lichtman ocurrieron tras la audiencia en la que Ovidio Guzmán se declaró culpable en una corte de Estados Unidos. El abogado cuestionó la legitimidad del gobierno mexicano y sugirió que tuvo participación en los acuerdos judiciales de su cliente, afirmaciones que Sheinbaum calificó como “inadmisibles”.

La mandataria reiteró que no establecerá diálogo con el defensor de un narcotraficante y subrayó que su gobierno no tiene vínculos con el crimen organizado: “Nuestra política de seguridad no se basa en discursos, sino en resultados”.

Contraste con el caso AMLO

El anuncio de Sheinbaum se da en contraste con el intento del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien en 2023 anunció una demanda por daño moral contra César de Castro, abogado del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna. En su momento, AMLO afirmó que De Castro intentó vincularlo al narcotráfico durante el juicio de su cliente.

Sin embargo, el expresidente desistió de presentar la denuncia, argumentando que las leyes de Estados Unidos protegen ampliamente a los abogados en el ejercicio de su labor profesional, incluso frente a acusaciones de difamación.