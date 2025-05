Sheinbaum reitera invitación al diálogo a la CNTE con la Segob

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo este martes un nuevo llamado a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para retomar el diálogo con el Gobierno federal, y aseguró que la Secretaría de Gobernación (Segob) ya les hizo llegar por escrito una invitación formal.

“Depende de ellos (si hay diálogo)… Porque si deciden no dialogar, pues ¿por qué si lo que están pidiendo es diálogo? Por cierto, ayer (lunes, 26 de mayo) no mencioné que en la última reunión que yo tuve con la CNTE les propuse que nos viéramos el 8 de mayo y ellos ya no llegaron a esa cita”, precisó la titular del Ejecutivo federal.

Durante la conferencia de prensa matutina de este martes, la jefa del Estado indicó que ante el paro que realizaron los docentes, se optó por que los recibiera “el más alto nivel del gobierno”, es decir, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública.

Sheinbaum Pardo subrayó que la mesa está abierta “particularmente para el día de mañana” (28 de mayo), por lo que “entonces ellos (los miembros de la CNTE) tienen que decir, pues si quieren dialogar o no quieren dialogar”.

En contraste, cuestionó las recientes movilizaciones de la CNTE ante el INE, ya que, según dijo, “¿qué tiene que ver el INE con la demanda de revocar la ley del 2007?”.

El pasado lunes, 26 de mayo, integrantes de la CNTE realizaron una jornada de protestas en la Ciudad de México con bloqueos a instalaciones del gobierno federal, del Instituto Nacional Electoral (INE), medios de comunicación y dependencias como la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Educación Pública (SEP), en rechazo a la Ley del ISSSTE de 2007 y en exigencia de una negociación directa con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ayer, desde temprana hora, el magisterio disidente cerró accesos a edificios públicos y medios como Televisa, Televisión Azteca, XEW Radio, Multimedios Televisión y Grupo ACIR, impidiendo la entrada y salida de trabajadores, como parte de su plan de acción nacional.

Las protestas se suman al plantón de maestros que se mantienen en el Zócalo capitalino desde el 15 de mayo, y a manifestaciones recientes como la del pasado 23 de mayo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que afectó a diversos pasajeros.