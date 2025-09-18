Sheinbaum propone reformas para agilizar justicia y evitar abusos del amparo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el paquete de reformas a la legislación secundaria derivada de la reforma constitucional del Poder Judicial que sometió al Congreso de la Unión tiene como objetivo agilizar la aplicación de la justicia y frenar el abuso de la figura del amparo.

“En México, incluso aunque la Corte resuelva puede haber amparo frente a la ejecución de la resolución. Eso, prácticamente, en ningún país del mundo hay. Aquí se pueden amparar frente a la ejecución de una resolución ya de la Corte, cualquiera ante cualquier caso.

“Entonces, no hay en realidad la aplicación de la justicia porque otra vez entran al proceso este interminable…’’ A pregunta específica sobre el tema, explicó que “el amparo queda tal cual lo establece la Constitución’’.

Durante su conferencia de prensa diaria habitualmente desde Palacio Nacional, consideró “muy importante, fundamental’’ que las leyes establecen “la defensa del ciudadano frente a un acto de autoridad; es indispensable’’.

“Lo que es muy importante es que la justicia pueda ser expedita y no lleve tanto tiempo y que tampoco se abuse de esta figura (del amparo). Ese es el objetivo de las cuatro leyes que se presentaron (al Congreso) y el juicio de amparo está en esa perspectiva’’.

Puso énfasis en la necesidad de que “la gente sepa que está resguardado su derecho frente a un acto de autoridad’’ y que “es importante que no se abuse del amparo frente a la resolución ya del máximo tribunal, que es la Corte’’.

Su iniciativa por la propone modificar la Ley de Amparo, aseguró, “va en ese sentido’’. La reforma propuesta se relaciona con los tiempos de aplicación de la justicia establecidos por la Constitución, detalló. Por último, dijo que el Poder Legislativo tendrá la última palabra en relación con sus iniciativas que ya analiza la Cámara de Diputados.