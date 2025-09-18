Sheinbaum hablará sobre asociación estratégica en su reunión con Carney

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo la mañana de este jueves que hablará sobre una asociación estratégica con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, quien sostiene una visita al país.

Sheinbaum dijo que la asociación es "un nivel mayor de una alianza que se había firmado con Canadá en su momento, manteniendo el tratado, pero fortaleciendo la relación México-Canadá", refiriéndose al T-MEC.

Carney llegará a México este jueves para una misión de dos días destinada a mejorar los vínculos y buscar un frente común en las conversaciones comerciales con Estados Unidos.

El primer ministro canadiense tiene previsto reunirse con Sheinbaum para, lo que dijo, serían conversaciones exhaustivas sobre asuntos como los lazos comerciales, la seguridad y la salud. "Se trata de una relación muy importante para Canadá", dijo el martes a la prensa en Ottawa.

El viaje de Carney será la primera visita bilateral de un primer ministro canadiense a México en ocho años.

Está previsto que Carney y Sheinbaum almuercen este jueves y firmen una asociación estratégica global, además de impulsar los lazos en materia de seguridad.

Canadá, México y Estados Unidos renovaron un tratado de libre comercio continental en 2018, pero las conversaciones sobre solidaridad se dañaron cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, impuso aranceles.

El tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá será revisado el próximo año y Carney dice que esa es ahora la prioridad de Canadá.

Carney insiste en la necesidad de que Canadá encuentre nuevos mercados. El comercio bilateral de bienes con México en 2024 sumó sólo 55,400 millones de dólares canadienses, frente a los 924,400 millones de dólares canadienses con Estados Unidos.

INFORMACIÓN EN PROCESO...