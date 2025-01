Sheinbaum pide reactivar proceso de selección de candidatos del Poder Judicial a juzgadores

Por considerar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no tiene "argumentos jurídicos" para impedir que el Comité de Evaluación del Poder Judicial continúe con el proceso de selección de candidatos a juzgadores que contenderán en la elección extraordinaria del próximo 1 de junio por 881 cargos de ministros, magistrados y jueces, la presidenta Claudia Sheinbaum sugirió su reactivación.

“Entonces, no tienen argumentos jurídicos para parar la parte que les corresponde a ellos de la elección, pero la elección va con los candidatos y candidatos que vaya a seleccionar el Poder Ejecutivo y los candidatos y candidatas que vaya a seleccionar el Poder Legislativo. Y esperemos también que, por el bien de la gente que se inscribió allá, también sea del Poder Judicial, pero es una decisión de la Corte", dijo la primera mandataria.

Durante su conferencia de prensa diaria, Sheinbaum Pardo explicó desde Palacio Nacional que en su opinión el Poder Judicial “no deberían parar su propia comisión, porque le están negando a quienes se inscribieron en el Poder Judicial y no se inscribieron en los otros dos poderes para poder ser evaluados, pues la posibilidad de participar".

E insistió en que la decisión al respecto corresponde tomarla a los ministros del máximo tribunal constitucional del país.

“Pero depende de ellos, si ellos deciden que no totalmente, pues entonces la gente que se inscribió con el Poder Judicial no va a poder participar. Es una decisión de ellos, porque ellos saben que no es correcto que hayan parado el proceso. A lo mejor no tuvieron las condiciones para llevar a cabo el proceso y están amparándose en los supuestos amparos o están diciendo que no van a continuar por los amparos, no sé cuál sea el argumento. Pero no hay argumento jurídico, porque ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Sala Superior, dice que estos amparos no son válidos para la elección y en materia electoral quien decide, por Constitución, es la Sala Superior del Tribunal Electoral", respondió a pregunta específica.

Sheinbaum informó que a petición de Norma Piña, presidenta del Poder Judicial de la Federación (PJF) y la Corte, hoy se llevará a cabo una reunión del pleno de ministros con Rosa Icela Rodríguez y Ernestina Godoy, secretaria de Gobernación y consejera jurídica del Ejecutivo federal, respectivamente.

Explicó que a ella le interesa que se aborde el tema de los fideicomisos del Poder Judicial, cuyos recursos tienen que ser devueltos, como ordena la ley, a la Tesorería de la Federación (Tesofe).

rolando.ramos@eleconomista.mx