Sheinbaum niega acuerdo con la DEA en ‘Proyecto Portero’ contra guardianes de los cárteles

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que no existe ningún acuerdo con las autoridades de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por su siglas en inglés) para el Proyecto Portero, como anunciaron las autoridades estadounidenses.

Sheinbaum Pardo explicó que lo único que existe es un programa de capacitación en el que policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana participan en talleres en Texas, pero aclaró que esto no puede interpretarse como una operación conjunta.

“No hay ningún acuerdo con la DEA. No sabemos con base en qué emitieron este comunicado, nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo, ninguna de las instituciones de seguridad con la DEA”, afirmó la mandataria durante la conferencia de prensa matutina de este martes, 19 de agosto.

La jefa del Ejecutivo federal detalló que en materia de seguridad, el único convenio formal en curso con Estados Unidos es un acuerdo bilateral coordinado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, trabajado con el Departamento de Estado y próximo a firmarse. Dicho marco se rige por cuatro principios fundamentales: soberanía, confianza mutua, respeto territorial —“cada quien opera en su territorio”— y coordinación sin subordinación.

“Ese es el acuerdo de seguridad formal que está prácticamente listo, ya por acordarse formalmente. No hay ningún otro acuerdo para una operación en particular con la DEA”, subrayó la presidenta mexicana.

También, explicó que sí existe comunicación entre el Comando Norte y las Fuerzas Armadas mexicanas —Marina y Defensa—, así como con la Guardia Nacional y otras instancias de seguridad, pero siempre dentro de los cauces institucionales. En este sentido, advirtió que cualquier anuncio de cooperación debe realizarse de manera conjunta y validada por el Gobierno de México.

El 'Proyecto Portero' de la DEA

El pasado lunes, 18 de agosto, la DEA anunció el lanzamiento del Proyecto Portero, una nueva iniciativa que busca desmantelar a los llamados “guardianes” de los cárteles, operadores encargados de controlar los corredores de contrabando en la frontera suroeste.

Según el comunicado oficial, estos operadores son piezas clave para las organizaciones criminales, ya que dirigen el flujo de fentanilo, metanfetamina y cocaína hacia Estados Unidos, al mismo tiempo que garantizan el movimiento de armas de fuego y dinero en efectivo de regreso a la República mexicana.

La dependencia estadounidense precisó que, como parte del esfuerzo, se puso en marcha un programa de formación y colaboración de varias semanas en uno de los centros de inteligencia de la frontera. Este curso reuniría a investigadores mexicanos con fuerzas del orden, fiscales, funcionarios de defensa y agentes de inteligencia estadounidenses, con el fin de identificar objetivos comunes, desarrollar estrategias conjuntas y reforzar el intercambio de información.