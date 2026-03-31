Crédito pierde dinamismo en febrero; empresas y banca de desarrollo profundiza caída

En febrero del 2026, el crédito en México mostró una desaceleración en su crecimiento real anual en la mayoría de sus componentes, de acuerdo con datos del Banco de México, publicados en sus “Agregados Monetarios y Actividad Financiera en Febrero de 2026”.

El financiamiento de la banca comercial moderó su avance. En términos reales anuales, el crédito creció 1.1% en febrero, por debajo del 1.8% registrado en enero. Esta pérdida de dinamismo se observó tanto en el sector privado como en el público.

En el sector privado, el crecimiento del otorgado por la banca pasó de 2.3% en enero a 2.1% en febrero. En el otorgado al sector público federal, la desaceleración fue mayor, al bajar de 1.4% a 0.6%. Por su parte, el financiamiento a estados y municipios también se redujo, de 2.3% a 1.8 por ciento.

La cartera vigente al sector privado siguió la misma tendencia. Su crecimiento real anual pasó de 1.9% en enero a 1.6% en febrero.

Al cierre de febrero, el saldo de la cartera vigente de la banca comercial al sector privado se ubicó en 7,249.8 miles de millones de pesos. De este total, 1,884.9 miles de millones correspondieron al crédito al consumo, 1,494.3 miles de millones a vivienda y 3,701.1 miles de millones al financiamiento a empresas. En tanto, el crédito a intermediarios financieros no bancarios sumó 169.5 miles de millones de pesos.

En línea con esta composición, el crédito al consumo se mantuvo como el más dinámico, aunque con menor ritmo, al pasar de 7.6% a 7.2%. El financiamiento a la vivienda también se moderó, de 1.2% a 1.0 por ciento.

Por su parte, el crédito otorgado a empresas continuó como el componente más débil y profundizó su caída, al pasar de -0.6% en enero a -1.2% en febrero.

En cuanto al financiamiento otorgado por la banca de desarrollo —instituciones financieras del Estado que canalizan crédito para impulsar sectores estratégicos y proyectos productivos—, se mantuvieron resultados negativos y se amplió su contracción. Su financiamiento total pasó de -2.8% a -3.6% anual real.

El financiamiento otorgado por estas entidades al sector privado mostró la mayor contracción, al pasar de -3.6% a -5.6%. En contraste, el financiamiento al sector público federal fue el único que mejoró, al pasar de -0.2% a un crecimiento de 0.4 por ciento.

En otros segmentos, el crédito a estados y municipios se mantuvo prácticamente sin cambios, de -5.9% a -6.0%, mientras que en otros sectores la caída se amplió de -6.5% a -9.1% por ciento.