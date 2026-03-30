Sheinbaum dona 20,000 pesos de su cuenta para ayudar a Cuba

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo este lunes que donó a título personal 20,000 pesos (unos 1,100 dólares) para llevar ayuda humanitaria a Cuba, cuando la isla comunista atraviesa una profunda crisis energética agravada por el bloqueo enegértico de Estados Unidos.

Muchos de sus partidarios respondieron al llamado del antecesor de la mandataria Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), para donar alimentos, combustible y medicinas a la isla.

Cuba arrastra una fuerte crisis económica agravada por el bloqueo energético impuesto desde enero por el presidente estadounidense Donald Trump, quien amenazó con aranceles a los países que le suministren petróleo.

Los largos apagones trastornan la vida cotidiana de la mayoría de los 9.6 millones habitantes de ese país, y la falta de combustible mantienen prácticamente paralizadas sus actividades económicas.

"Es mi decisión personal, de Claudia Sheinbaum Pardo, de donar a una cuenta que abrieron una serie de organizaciones para poder llevar ayuda a Cuba (...) No tiene que ver con mi investidura como presidenta", dijo la mandataria izquierdista.

Varios militantes de su partido político, Morena, hicieron público en semanas recientes sus aportes a esta causa.

Sheinbaum afirmó además que su gobierno seguirá "apoyando al pueblo cubano", con el que México mantiene una relación "histórica".

Opositores criticaron al expresidente López Obrador por pedir dinero para otro país y han cuestionado al gobierno de Sheinbaum por la falta de transparencia en los envíos de petróleo mexicano hacia la isla, suspendidos tras la amenazas de Trump, así como por la contratación de brigadas medicas cubanas pagadas con fondos públicos.

"Los únicos que no quieren que se apoye al pueblo cubano son algunos opositores de ultraderecha (...), el pueblo de México está totalmente de acuerdo con que haya ayuda humanitaria a Cuba", afirmó Sheinbaum.