Cuba recibe el cuarto cargamento de ayuda humanitaria de México: Buque Huasteco arriba a La Habana

Un buque de la Armada mexicana llegó este viernes a Cuba con un cargamento de ayuda humanitaria, el cuarto enviado desde febrero a la isla que atraviesa una crisis económica agravada por el bloqueo petrolero de Washington, informaron medios oficiales.

El buque Huasteco arribó al puerto de La Habana con 111 toneladas de alimentos y otras donaciones acopiadas por organizaciones civiles de México.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ya ha enviado a Cuba más de 3,000 toneladas de insumos, como leche líquida y en polvo, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz y artículos de higiene personal.

Cuba, con 9.6 millones de habitantes, registra una fuerte inflación, prolongados apagones y escasez de alimentos y medicinas debido a los efectos combinados de la baja productividad de su economía centralizada, el endurecimiento de las sanciones estadounidenses y el colapso del turismo.

La situación se agudizó luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso un bloqueo petrolero a Cuba en enero, después de que fuerzas estadounidenses capturaran al mandatario venezolano Nicolás Maduro, cuyo gobierno había sido la principal fuente de suministro de combustible para la isla.

"Vamos a enviar toda la ayuda humanitaria que sea necesaria" aseguró Sheinbaum el lunes, durante su conferencia de prensa diaria, y añadió que su gobierno continúa "buscando la manera" de enviar combustible a la isla "sin afectar a México".

Trump también ha amenazado con aranceles a los países que envíen petróleo a Cuba.