Sheinbaum detalla alcances del nuevo acuerdo de seguridad con Estados Unidos

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, señaló que el acuerdo alcanzado en materia de seguridad con Estados Unidos, tras la visita del secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, permitirá acciones conjuntas contra el crimen organizado en ambos lados de la frontera y está basado en la coordinación, el intercambio de información y respeto a la soberanía.

La mandataria mexicana precisó que el acuerdo entre ambas naciones se sustenta en cuatro principios como son la reciprocidad, respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, y confianza mutua, por lo que enfatizó que no sólo México asumirá la carga de combatir el narcotráfico y el tráfico de armas.

“Por ejemplo, algún objetivo generador de violencia, una persona vinculada con algún grupo delictivo que genera violencia, y Estados Unidos puede tener información de lavado de dinero vinculado con esta persona o este grupo delictivo, nos van a mandar la información para que nosotros podamos actuar. También puede ser al revés, que nosotros tengamos información de qué pasa con la droga después de cruzar la frontera, esa información se le da a Estados Unidos para que ellos puedan actuar en su territorio.”, afirmó.

También dijo que se prevén esquemas de capacitación recíproca: personal de seguridad mexicano podrá entrenarse en EU, mientras que las fuerzas estadounidenses recibirán instrucción en planes de emergencia desarrollados por Sedena y Marina, como el plan DN-III.

Sheinbaum Pardo subrayó que el acuerdo descarta la presencia de tropas extranjeras en México. “No fue tema la solicitud de más agentes estadounidenses en territorio nacional. Tenemos un protocolo y una Constitución que regulan eso. La decisión sobre extradiciones o presencia de agencias se toma en México, en el Consejo Nacional de Seguridad”, aclaró.

Además, detalló que un grupo de trabajo integrado por los titulares de Seguridad, Defensa, Marina, Relaciones Exteriores y la FGR evaluará periódicamente indicadores como incautaciones de fentanilo y armas en la frontera. Según la jefa del Estado mexicano, la medición servirá para reforzar acciones donde se detecten mayores riesgos.

Por otro lado, la titular del Ejecutivo federal mencionó que en la reunión también se abordaron temas migratorios y comerciales. La presidenta destacó que la migración mexicana hacia Estados Unidos se ha reducido desde 2018, aunque reconoció que persisten tensiones por el tránsito de personas de otros países.

También, indicó que en la charla con Marco Rubio se habló sobre la entrega de información por parte de las autoridades estadounidenses sobre el caso de Ismael “Mayo” Zambada, “por qué había aumentado la inseguridad en Sinaloa, en particular”, aunque precisó que ya no se comentó más sobre este asunto.