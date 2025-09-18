Sheinbaum descarta que los hijos de AMLO estén en la investigación por huachicol fiscal

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que en el expediente de la Fiscalía General de la República (FGR) del caso de tráfico de combustibles o huachicol fiscal no se menciona a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán.

Durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, la primera mandataria negó también que la investigación del caso por parte de las autoridades mexicanas sea resultado de la presión de Estados Unidos. "Falso", respondió a una pregunta específica.

Sheinbaum Pardo aprovechó para reiterar que las investigaciones sobre el caso iniciaron en marzo del año en curso luego de que las autoridades aduaneras descubrieron un buque tanque con diesel ilegal.

“En marzo pasado la aduana tomó conocimiento de un buque que llegó a Tampico proveniente de Estados Unidos. El permiso con el que quiso entrar a descargar el contenido del buque es temporal, de una sustancia química, de naftas. Se dieron cuenta que probablemente ahí venía combustible, no naftas".

Explicó de nuevo que las autoridades detuvieron el buque y pidieron un análisis del contenido, lo que hizo Pemex y la oficina de Aduanas.

“Y se encuentra que no, que es diesel que proviene de Estados Unidos. Si hubiese sido una importación legal el documento diría que es diesel y que hay que pagar de impuestos tanto. Se llama contrabando porque como quieren pasar otra sustancia, gato por liebre como se dice comúnmente, no pagan impuestos y como dicen que es una importación temporal ni siquiera se paga IVA", comentó la presidenta desde Palacio Nacional

“Se dan cuentas que es diesel y algunos tanques que ya habían cargado se les da seguimiento y encuentra que llegan a una bodega y ahí inician las investigaciones de qué empresas están involucradas, cómo fue que salió de EU, quiénes participaron en el pedimento de este buque-tanque", recordó.

Sheinbaum insistió que fue hace seis meses cuando “inició la investigación" del huachicol fiscal.

Reiteró también que de la investigación de la FGR y la propia Secretaría de Marina (Semar) se descubrió “que hay elementos de la Marina involucrados y empresarios’’ que son los que se estaban beneficiando de la venta ilegal de combustible, y la investigación continúa.

