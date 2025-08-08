Sheinbaum asegura que no tiene pruebas de que Nicolás Maduro tenga vínculos con el Cártel de Sinaloa

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo la mañana de este viernes que en el país no hay ninguna investigación ni las autoridades tienen pruebas de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, tenga vínculos con el Cártel de Sinaloa, como informó el gobierno de Estados Unidos el jueves.

"Es la primera vez que oímos ese tema. No hay de parte de México ninguna investigación que tenga que ver con eso", dijo Sheinbaum al ser preguntada sobre los presuntos lazos del gobernante venezolano y el Cártel de Sinaloa.

"Si tienen alguna prueba que la muestren, no tenemos ninguna prueba relacionada con eso", dijo Sheinbaum en su habitual conferencia la "Mañanera del Pueblo".

Estados Unidos ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro, informó el jueves la fiscal general, Pam Bondi. En un video publicado en X, Bondi acusó a Maduro de colaborar con grupos criminales como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa.

Estados Unidos ofrecía anteriormente una recompensa de 25 millones de dólares por información relacionada con Maduro.

La fiscal general estadounidense agregó en la víspera que Estados Unidos ha incautado hasta la fecha 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro "y sus cómplices".