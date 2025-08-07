EU aumenta a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura de Maduro

Estados Unidos ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro, dijo el jueves la fiscal general, Pam Bondi.

En un video publicado en X, Bondi acusó a Maduro de colaborar con grupos como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa.

Estados Unidos ofrecía anteriormente una recompensa de 25 millones de dólares por información relacionada con Maduro.

El Ministerio de Información de Venezuela no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.