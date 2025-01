Sheinbaum asegura que elección del Poder Judicial se realizará el 1 de junio pese a contratiempos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mencionó que la elección de jueces, magistrados y ministros programada para el 1 de junio de 2025 continuará conforme a lo establecido en la Constitución, a pesar de los contratiempos surgidos por la suspensión de labores del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación.

También, celebró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación haya resuelto el pasado miércoles, 22 de enero, haya resuelto que el Comité de Evaluación del PJF continúe con los procedimientos de selección y evaluación de aspirantes a ser postulados a los cargos de juzgadores federales en que participan las personas actoras y que corresponden a ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a magistradas o magistrados de circuito y a juezas o jueces de distrito e integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial.

“A mí me parece bien (la resolución del TEPJF), porque es lo que corresponde respecto a la Constitución. No tiene razón la Corte en haber parado el proceso, entonces eso es lo que ocurrió ayer y que bueno, que el tribunal electoral lo hizo porque lo que refleja, pues es que, en efecto, es un proceso electoral”, dijo la titular del Ejecutivo federal durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, 23 de enero.

Ante la posibilidad de que el proceso no se reanude a tiempo, Sheinbaum fue enfática: "Si no lo hicieran, habría sanciones de parte del Tribunal Electoral". No obstante, reiteró que el proceso sigue en pie y que será el Instituto Nacional Electoral (INE) quien organice las elecciones conforme a los plazos establecidos.

Por otro lado, Sheinbaum Pardo aclaró que los amparos en procesos electorales, con los que el mencionado Comité detuvo sus actividades, "no proceden" debido a disposiciones constitucionales específicas.

“¿Ahora qué es lo que pasa con los amparos en un proceso electoral? No proceden porque quién, de acuerdo con la Constitución, regula los procesos electorales es el Tribunal Superior del Poder Judicial de la Federación. El único tema en donde la Corte no es el máximo poder en términos de una controversia, de un amparo o de un juicio, es el electoral”, precisó la presidenta de la República mexicana.