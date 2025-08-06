Sheinbaum anuncia expansión de inversiones de Blackstone en México

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió este miércoles en Palacio Nacional al presidente y director ejecutivo de Blackstone, Stephen A. Schwarzman, empresa que ampliará sus inversiones en México.

“En Palacio Nacional, recibimos al director ejecutivo y cofundador de Blackstone, Stephen A. Schwarzman; la firma ampliará las inversiones en México”, escribió la mandataria en su cuenta de la red social X.

La visita del directivo de la administradora de activos ocurrió apenas días después de que Blackstone reportó resultados financieros récord, con activos bajo gestión por más de 1.2 billones de dólares, un incremento del 13% anual, y ganancias netas trimestrales por 1,626 millones de dólares.

Según el informe, los ingresos totales de Blackstone crecieron 32.8% anual al pasar de 2,796 millones en el segundo trimestre de 2024 a 3,711 millones de dólares en el mismo trimestre de 2025. Entre los principales componentes de estos ingresos se destacaron:

Comisiones por gestión y asesoría: $2,035 millones (+13.9%)

·Asignaciones por desempeño (performance allocations): $1,143 millones (+74.9%)

Inversiones principales: $462 millones (frente a $42 millones el año anterior)

Por otro lado, los ingresos por intereses y dividendos se mantuvieron relativamente estables, mientras que la categoría “otros ingresos” reflejó pérdidas por $225 millones.

Walmart también reafirma inversiones

Por otro lado, el pasado martes Sheinbaum Pardo sostuvo una reunión con Doug McMillon, presidente y director ejecutivo de Walmart, quien confirmó el interés de la empresa estadounidense en integrarse al Plan México.

La mandataria mexicana no detalló el monto o los sectores específicos de las inversiones, pero ambas reuniones refuerzan el mensaje de confianza de grandes capitales globales en la economía mexicana y en los proyectos prioritarios de la nueva administración.