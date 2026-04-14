Serían de tres personas restos de Chalco

La Fiscalía de la Ciudad de México informó que derivado de las jornadas de búsqueda el fin de semana pasada se hallaron 317 restos óseos que estarían relacionados con al menos tres personas diferentes.

“A la fecha se ha explorado una superficie de 41,219 metros cuadrados en tierra y 127,331 metros cuadrados en zona lacustre. Asimismo, se localizaron vasijas y otros materiales asociados de interés arqueológico, los cuales serán analizados conforme a los procedimientos correspondientes”, indicó la fiscalía local en referencia a la búsqueda realizada en la zona del Lago de Chalco, ubicada en los límites entre la alcaldía Tláhuac y el municipio de Chalco, en el Estado de México.

Los restos que fueron localizados gracias a las labores realizadas por 22 familias buscadoras y 78 personas solidarias en acompañamiento de 415 personas servidoras públicas, fueron trasladados “por personal de la Coordinación General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la fiscalía CDMX, para su análisis especializado, a fin de determinar su origen, temporalidad y posible correspondencia con personas reportadas como desaparecidas, con base en los registros institucionales".

Después de realizar las jornadas de búsqueda, entre el 7 y el 10 de abril pasado, los colectivos Hasta Encontradles CDMX, Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional, así como familias independientes, expresaron su indignación por los hallazgos.

“Consideramos que esta área reviste un alto interés forense y deberá ser explorada de manera exhaustiva en las siguientes jornadas, dada la relevancia de los hallazgos obtenidos”, indicaron.

Al tiempo que reiteraron que el análisis e identificación derivados de esta y de las futuras jornadas deben realizarse con el máximo respeto, en un marco de colaboración efectiva y con la escucha permanente a las familias.

“Exigimos la plena y pronta identificación de los restos con transparencia, así como el acceso oportuno y continuo a la información sobre los avances de los peritajes correspondientes”, precisaron.

De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en la Ciudad de México, entre el 31 de diciembre de 1952 y hasta ayer, 13 de abril del 2026, se encontraban desaparecidas por lo menos 6,028 personas; Iztapalapa encabeza la lista por alcaldías con 931 casos; le siguen Gustavo A. Madero (789) y Cuauhtémoc (775). No obstante, se reportan casos en las 16 alcaldías capitalinas.