SEP condena asesinato de maestras en Michoacán y llama a reforzar seguridad en escuelas

La Secretaría de Educación Pública (SEP) condenó el asesinato de dos maestras ocurrido en el Colegio Antón Makárenko, en Lázaro Cárdenas, y reiteró su compromiso de fortalecer la seguridad en los planteles educativos del país.

A través de un posicionamiento oficial, la dependencia federal expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas, así como su solidaridad con la comunidad estudiantil y docente afectada por los hechos de violencia.

SEP fija postura tras ataque en preparatoria

La SEP calificó el ataque como un hecho lamentable y subrayó la necesidad de construir entornos escolares libres de violencia. “La Secretaría de Educación Pública lamenta los hechos de violencia y expresa sus condolencias y solidaridad”, señaló la institución.

Asimismo, destacó que continuará impulsando estrategias preventivas y acciones enfocadas en la formación socioemocional para convertir a las escuelas en espacios seguros. La dependencia hizo un llamado a estudiantes, docentes, directivos y padres de familia a trabajar de manera conjunta para fortalecer la convivencia escolar.

“El objetivo es hacer de las escuelas espacios de paz, seguros para aprender y convivir”, indicó.

Ataque dejó dos docentes sin vida

De acuerdo con los primeros reportes, un estudiante de 15 años ingresó armado al plantel y disparó contra dos profesoras, quienes perdieron la vida en el lugar.

Elementos de seguridad detuvieron al menor tras el ataque, mientras la Fiscalía General del Estado de Michoacán abrió una investigación para esclarecer los hechos y determinar cómo obtuvo el arma. Por su parte, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla condenó el crimen y aseguró que se trabaja en coordinación con las autoridades para que el caso no quede impune.

El caso ha reavivado el debate sobre la seguridad en escuelas en México, así como la urgencia de fortalecer medidas preventivas y atención emocional en estudiantes para evitar nuevos hechos de violencia.