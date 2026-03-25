Sheinbaum anuncia plan de salud mental para jóvenes tras asesinato de maestras en Michoacán

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este miércoles el desarrollo de un programa nacional de salud mental dirigido a estudiantes de secundaria y educación media superior, luego del asesinato de dos maestras en una preparatoria de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Durante su conferencia mañanera, la mandataria calificó el hecho como “muy doloroso” y señaló que, más allá de las sanciones legales, es necesario atender las causas de fondo para evitar que este tipo de violencia se repita.

Ataque en preparatoria desata alerta

El anuncio se produce tras el homicidio de dos docentes en la preparatoria Antón Makárenko, donde un estudiante de 15 años ingresó armado y disparó contra las víctimas. De acuerdo con lo expuesto por la presidenta, todo indica que el agresor habría planeado el ataque y tenía como objetivo directo a las maestras.

“Queremos que este sea un hecho aislado, que no se repita”, enfatizó la presidenta.

Programa de salud mental será ampliado a nivel nacional

Sheinbaum Pardo explicó que el gobierno federal ya trabaja en un programa de salud mental que actualmente se aplica de forma piloto en algunos planteles, pero que ahora se ampliará a nivel nacional.

La estrategia estará enfocada principalmente en estudiantes de secundaria y bachillerato, considerando la edad del agresor involucrado en el caso.

¿En qué consiste el plan?

El programa contempla una atención integral con acciones específicas para la comunidad escolar, entre ellas:

Capacitación a maestras y maestros

Contratación de personal especializado en salud mental

Elaboración de guías para docentes, estudiantes y padres de familia

La mandataria subrayó que el objetivo es fortalecer la prevención, la atención emocional y la comunicación dentro de las familias y escuelas.

Buscan identificar factores de riesgo en jóvenes

La presidenta también hizo referencia a otros casos de violencia entre jóvenes, como el ocurrido en el CCH Sur, e indicó que se analizarán posibles similitudes desde una perspectiva social y psicológica. “Estamos trabajando muy fuerte en un programa de comunicación, formación y atención para todas las familias”, sostuvo.

El gobierno federal prevé presentar en breve los detalles del programa, como parte de una estrategia para reforzar la prevención de la violencia en entornos escolares y atender la salud mental de adolescentes en el país.