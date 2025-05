Segob y SEP convocan a la CNTE a continuar con mesas de trabajo el miércoles; plantearán "nueva propuesta"

Las secretarías de Gobernación (Segob) y de Educación Pública (SEP) convocaron a representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a retomar las mesas de trabajo a partir del próximo miércoles 28 de mayo, para presentar una "nueva propuesta" ante las demandas de los maestros, quienes han exigido la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007 y la reforma educativa.

"La Secretaría de Gobernación convoca formal, respetuosa y públicamente a la Comisión Nacional Única Negociadora (CNUN) de la CNTE para continuar con el diálogo a partir del próximo miércoles 28 de mayo, a las 11:00 horas, en el Complejo Bucareli de Gobernación", informaron este martes las dependencias federales en un comunicado conjunto.

Insistieron en que mantienen una "apertura al diálogo y la construcción de acuerdos" con los trabajadores, que desde el pasado 15 de mayo instalaron un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México y han realizado movilizaciones y bloqueos en diversas vialidades principales de la capital y otras entidades del país.

Además, las dependencias reiteraron la intención de "concretar el congelamiento de la edad de jubilación para los docentes sujetos al Artículo Décimo Transitorio en 58 años para hombres y 56 para mujeres y se publique el decreto correspondiente a la brevedad".

La Segob y la SEP destacaron también la oportunidad de elaborar una iniciativa que formalice la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm).

Adelantaron que en el encuentro agendado para las 11:00 horas de mañana acudirían los titulares de la Segob, Rosa Icela Rodríguez; de la SEP, Mario Delgado; del ISSSTE, Martí Batres; de la Coordinación General de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social de México, Leticia Ramírez; de la Subsecretaría de Construcción de Paz, Rocío Bárcena; además de "un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público" (SHCP).

Desde el pasado Día del Maestro, los integrantes de la CNTE han demandado poder dialogar directamente con la presidenta Claudia Sheinbaum; sin embargo, el encuentro no se ha podido concretar.

“Depende de ellos (si hay diálogo)… Porque si deciden no dialogar, pues ¿por qué si lo que están pidiendo es diálogo? Por cierto, ayer (lunes, 26 de mayo) no mencioné que en la última reunión que yo tuve con la CNTE les propuse que nos viéramos el 8 de mayo y ellos ya no llegaron a esa cita”, precisó la titular del Ejecutivo federal en su conferencia de este martes.

El paro de labores, que inició el pasado 15 de mayo y continúa de forma indefinida, mantiene cerradas miles de escuelas en diversas entidades del país, con un impacto directo en 1.2 millones de estudiantes de educación básica, según datos oficiales de la SEP.

Hasta el lunes pasado, la Secretaría de Educación Pública reportó que el 9% de los planteles escolares no ofrecieron clases debido a las movilizaciones. De acuerdo con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, Oaxaca concentra la mayor parte de las afectaciones, con alrededor de 800 mil alumnos sin clases, mientras que los 400,000 restantes se distribuyen entre otros estados.

En tanto, en su conferencia matutina de este 27 de mayo, la presidenta Sheinbaum advirtió sobre posibles descuentos salariales para los maestros que participan en el paro nacional, sin embargo aclaró que la decisión recaería en cada entidad federativa.

¿Cuáles son las principales demandas de la CNTE?