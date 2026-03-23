San Luis Potosí consolida dinamismo económico con crecimiento de doble dígito en empleos turísticos

Indicadores del INEGI reflejan un repunte del 7.5 por ciento en ingresos del sector servicios y un aumento del 12.1 por ciento en su plantilla laboral durante el último año.

De acuerdo con los resultados más recientes de la Encuesta Mensual de Servicios (EMS) publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), San Luis Potosí ha registrado un avance significativo en su actividad económica comparando el periodo de enero de 2025 al mismo mes del presente año.

Este dinamismo se manifiesta con especial fuerza en las empresas vinculadas al sector turismo, específicamente hoteles y restaurantes, que lograron incrementar sus ingresos en un 7.5 por ciento anual, cifra que se ve respaldada por un robusto fortalecimiento de su capital humano al reportar un crecimiento del 12.1 por ciento en su plantilla laboral.

El reporte del organismo federal también destaca el comportamiento de las empresas potosinas dedicadas a los servicios de información en medios masivos, las cuales experimentaron un repunte del 10 por ciento en sus ingresos a tasa anual, a pesar de haber registrado un ajuste a la baja del 6.9 por ciento en su personal.

Estos indicadores son el reflejo tangible de un auge económico que se vive y se siente en cada rincón de la entidad, derivado del impulso estratégico que el Gobierno de Ricardo Gallardo Cardona ha otorgado a las actividades productivas en las cuatro regiones del Estado.

Esta transformación económica es el resultado directo de una política de fomento integral que ha priorizado la competitividad y la creación de condiciones óptimas para la inversión. Al potenciar las vocaciones regionales, el Gobierno del Estado ha logrado que el crecimiento no se limite a sectores tradicionales, sino que se extienda de manera equitativa por todo el territorio potosino, consolidando a San Luis Potosí como un referente nacional de prosperidad y estabilidad laboral en el sector de los servicios.